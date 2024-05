"Feste da Medioevo" a Monteveglio

Dal 31 maggio al 2 giugno 2024 tre giorni per far rivivere la Monteveglio medievale nel cuore del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio.

1376: gli inglesi a Monteveglio | Monteveglio, A.D. 1376. Papa Gregorio XI, dalla sua sede di Avignone, ha deciso di pacificare le turbolente città italiane per tornare ad occupare il seggio di Roma, ma i comuni sono insorti contro di lui. Anche Bologna ha cacciato il cardinale francese inviato dal pontefice e ha fatto occupare i castelli del contado per prepararsi alla guerra. Il papa ha però assoldato la compagnia mercenaria più famosa dell’epoca, La Compagnia Bianca, guidata dall’inglese John Hawkwood, ex arciere e ora cavaliere e capitano di ventura. Con gli ordini di mettere Bologna in ginocchio, La Compagnia Bianca si appresta a mettere a ferro e fuoco il contado, ma il borgo di Monteveglio è pronto a difendersi fino all’ultimo uomo.

Programma:

Venerdì 31 maggio, presso l’area Parco Arcobaleno Piazzale Scuola via Abbazia, 1, ore 20.30 - Cena Medievale, a seguire spettacolo con Vassago e il Gobbo di Cicignano

Sabato 1 giugno. Dalle ore 14:30, per tutto il giorno, presso l’area Parco Arcobaleno (Borgo S. Teodoro) verranno allestiti il mercatino dei creartisti, l’area degli accampamenti (con attività di tiro con l’arco, giochi medievali per bambini e adulti e tornei), l’area degli antichi mestieri (ceramisti, erboristi, impagliatori...). Alle 17:30 presso la sala conferenze Parco san Teodoro si terrà la conferenza “Storie da Medioevo”, mentre nell’area spettacoli (parcheggio di via Abbazia, Parco Arcobaleno) alle 21:30 andrà in scena “la battaglia: a difesa del borgo” e alle 22:30 lo spettacolo “Vassago e il Gobbo di Cicignano". Presso l’area piazzale scuola in via Abbazia dalle 18:00 sarà attivo il punto di ristoro, mangiare e bere tradizionale prima, dopo e durante la festa.

Domenica 2 giugno. Dalle ore 9:00, per tutto il giorno, presso l’area Parco Arcobaleno (Borgo S. Teodoro) verranno allestiti il mercatino dei creartisti, l’area degli accampamenti (con attività di tiro con l’arco, giochi medievali per bambini e adulti e tornei), l’area degli antichi mestieri (ceramisti, erboristi, impagliatori...). Ore 9:00 camminata al borgo con guida storica (necessaria la prenotazione su: prenota.collinebolognaemodena.it), ore 9:30 presso l’area spettacoli torneo arcieristico, alle 15:00 torneo armatura. Alle 17:00 ci sarà il corteo storico. In serata alle 21:00 spettacolo degli sbandieratori (Contrada di Monticelli) e alle 22:00 spettacolo ”Vassago e il Gobbo di Cicignano”. Presso l’area piazzale scuola in via Abbazia dalle 12:00 sarà attivo il punto di ristoro, mangiare e bere tradizionale prima, dopo e durante la festa.