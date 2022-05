Notti bianche e feste di strada: la mappa di inizio estate

Estate tempo di notti bianche e di serate sotto le stelle quartiere per quartiere, comune per comune. Per non perdersene neppure una, sia a Bologna che nei dintorni, ecco la lista da maggio a

Area di Bologna fine giugno!

Sport Moda e Simpatia Shopping Center Via Firenze

Sabato 28 e Domenica 29 maggio 2022 dalle ore 9 alle ore 20. Una due giorni di intrattenimenti, animazioni, tanti giochi e divertimento

Notte Bianca Via Dagnini – Via degli Orti

Mercoledì 8 giugno 2022 dalle ore 19 alle ore 24. Strada pedonalizzata e negozi aperti

AREA METROPOLITANA

Area metropolitana

Notte Bianca a San Giorgio di Piano: sabato 28 maggio 2022 dall’aperitivo a mezzanotte. Strade pedonalizzate e negozi aperti con promozioni e omaggi, musica, spettacoli e gastronomia

Notte d’Estate a Zola Predosa: giovedì 2 giugno 2022 dalle ore 16 alle ore 24. Gastronomia, attrazioni, balli, musica… e tanto ancora!

Notte Bianca a San Lazzaro di Savena. Venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 19 alle ore 24,30. Torniamo a ballare insieme con la XII edizione della Notte Bianca di San Lazzaro di Savena

Notte Blu a Sasso Marconi. Mercoledì 22 giugno 2022 dalle ore 19. Musica, spettacoli, bancarelle nelle vie principali di Sasso Marconi

Fiera di Anzola dell’Emilia Da Giovedì 16 giugno a Domenica 19 giugno

Sagra paesana con gastronomia nelle vie del centro storico "Molinella Sotto le Stelle": da Venerdì 17 giugno a Domenica 19 giugno

Intrattenimento con musica e spettacoli da vivo presso la piazza del comune.