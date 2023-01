"Festen" in scena al Teatro Arena del Sole

Dal 26 al 29 gennaio lo spettacolo "Festen" in scena sul palco del Teatro Arena del Sole.

Tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film danese diretto da Thomas Vinterberg che ha trionfato al 51° Festival di Cannes, Festen, un classico del teatro europeo, qui nella prima versione italiana, è uno spettacolo potente e disturbante. Una famiglia dell’alta borghesia danese si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca. La festa si trasforma in un gioco al massacro che metterà in discussione, in un crescendo di tensione, il precario equilibrio familiare.

di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & BO Hr. Hansen

adattamento per il teatro David Eldridge

prima produzione Marla Rubin Productions Ltd, a Londra

per gentile concessione di Nordiska ApS, Copenhagen

versione italiana e adattamento Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi

con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi e Roberta Calia, Yuri D'Agostino, Elio D'Alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca

regia Marco Lorenzi

assistente alla regia Noemi Grasso

dramaturg Anne Hirth

visual concept e video Eleonora Diana

costumi Alessio Rosati

sound designer Giorgio Tedesco

luci Link-Boy (Eleonora Diana & Giorgio Tedesco)

consulente musicale e vocal coach Bruno De Franceschi

direttore di scena e macchinista Giorgio Tedesco

capo elettricista e tecnico video Gian Andrea Francescut

fonico Francesco Dina

sarta di compagnia Milena Nicolet / Cristina Bandini

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Solares Fondazione delle Arti

in collaborazione con Il Mulino di Amleto foto di Giuseppe Distefano