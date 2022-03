Festival dell'Antropologia: il tema della quinta edizione è “Liberə”

Dal 7 al 10 aprile 2022 torna a Bologna il “Festival dell'Antropologia”, evento culturale a partecipazione completamente libera e gratuita giunto alla sua quinta edizione. Il titolo e il tema dell’evento di quest’anno sarà “Liber?”. Gli eventi si terranno presso le aule universitarie site in Piazza Scaravilli 2.

Festival dell'antropologia è organizzato da giovani studentesse, studenti, lavoratori e lavoratrici provenienti da tutta Italia ed è promosso dall’associazione culturale ARCI “Un altro Mondo è Possibile APS”.

“Il mantenimento di uno spazio di dialogo e di condivisione destinato sia agli specialisti sia al grande pubblico è un atto indispensabile per garantire un approccio effettivo e realistico nei confronti della contemporaneità e dei problemi che essa presenta” sostiene Claudia Wildner, responsabile per il Comitato Organizzativo.

Marco Giacomazzi, presidente dell’associazione, afferma: “Dopo due anni che ci hanno costretto alla modalità online, l’edizione 2022 del Festival sarà in presenza, con tutte le cautele e le misure necessarie. Tornare finalmente ad abitare i luoghi dove il Festival è nato, gli spazi universitari. significa affermare una precisa idea di cultura: aperta, attiva, partecipata, inclusiva. Ripartiamo con la consapevolezza di avere molto spazio da recuperare, molte idee da ribadire e ampie prospettive da esplorare”.

Il tema del Festival sarà ‘Liber?’. Lorenzo Garattoni, del comitato organizzativo del progetto: “ L’obiettivo cardine della rassegna è quello di riflettere attorno al significato di “libertà” e agli esiti che esso comporta. Si avverte più che mai la necessità di una riappropriazione del concetto, spesso abusato in chiave demagogica, perché è possibile essere liber? solo conoscendone il significato. Partecipazione significa corpi che attraversano i luoghi, condivisione degli spazi di riflessione e militanza. Una delle vicende che più hanno indicato il tema della presente edizione è stata quella di Patrick Zaki, di cui aspettiamo il ritorno a Bologna, tra di noi - aggiunge Garattoni - “ l’obiettivo del Festival è quello di proporre varie lenti critiche per affrontare la realtà circostante, non fornendo solo risposte ma anche nuove domande e spunti (e appunti) per un altro mondo possibile”.

Come nelle scorse edizioni del Festival, svariati saranno gli ospiti e i relatori, provenienti da altrettanti svariati ambiti disciplinari e da diversi background culturali:

Carlotta Bagaglia, Sveva Basirah Balzini, Enrico Bartolomei, Alessandro Bellassai, Diletta Bellotti, Rita Biancheri, Isabella Borrelli, Sara Borrillo, Barbara Bramanti, Luisa Bravo, Dany Carnassale, Marco Confalonieri, Emily Clancy, Thomas Csordas, Elisabetta Dall'ò, Matteo De Giuli, Andrea DeAntoni, Gabriele de Seta, Luca Decembrotto, Mario del Pero, Sara Della Piana, Daniele Donati, Ilaria Faranda, Ornella Favero, Emanuele Felice, Fulvia Signani, Beppe Frau, Cristiano Gori, Elena Granaglia, Alice Greco, Iolanda Guardi, Lyas Laamari, Eloise Longo, Pierfrancesco Majorino, Giovanni Marenda, Hafsa Marragh, Niccolò Martini, Daniel Miller, Youssef Mnaili, Luigi Monteanni, Chiara Moretti, Marino Niola, Riccardo Noury, Matteo Oreggioni, Emilio Padoa-Schioppa, Ivan Pedretti, Massimo Prearo, David Primo, Amalia Rossi, Roberta Ricucci, Marta Rohani, Beatrice Ruggieri, Luce Scheggi, Idris Sefaf Siid Negash, Simone Sfriso, Tiziana Siciliano, Fulvia Signani, Giovanni Spina, Pietro Turano, Giacomo Viggiani, Shireen Walton.

Interverrano inoltre svariati rappresentanti di associazioni e realtà culturali territoriali e nazionali, quali l’Associazione Luca Coscioni, Carovana Onlus, Cassero LGBTQIA+ Center, Melting Pot, Mica Macho e molti altri.

La rassegna è finanziata grazie ad una campagna di crowdfunding iniziata il 15 dicembre, oltre che a varie collaborazioni con associazioni, case editrici e realtà del territorio. quali la casa editrice Meltemi e lo SPI-CGIL Emilia-Romagna. Il progetto è stato inserito nel crowdfunding network di Banca Etica.