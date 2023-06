Festival "CommediEstate" nel cortile Cava delle Arti

Il Festival CommediEstate, arrivato alla decima edizione, è una proposta di teatro en plain aire che oggi vanta nuova ricchezza grazie alla collaborazione e partecipazione di numerose compagnie nazionali, per costruire insieme un’offerta culturale dal carattere alto e variegato, spaziando dal teatro popolare tradizionale a temi più aderenti all’attualità, con spettacoli godibili da ogni generazione.



Il Festival è organizzato da Fraternal Compagnia, sotto la direzione di Tania Passarini e Luca Comastri, e con il sostengo del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, del Ministero dello spettacolo e della Fondazione Dalmonte.



Uno sguardo di approfondimento al programma:

“Il cavaliere inesistente”, recital letterario curato da Colette Tomiche, artista francese e grande estimatrice delle opere di Italo Calvino, è l’omaggio riservato all’autore in occasione del centenario della sua nascita. Lo spettacolo è il frutto di una residenza artistica che la Compagnia ha giocato tra l’alta Savoia e la città di Bologna, per una futura partecipazione al Festival di Avignone.

Il secondo appuntamento è “Masquerade Mask”, spettacolo che vede protagonista le maschere popolari del ‘500, elemento identificativo della Fraternal Compagnia, scelto dall’Istituto Italiano di Cultura ad Hong Kong a ottobre in occasione della XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo per rappresentare la Commedia dell’Arte.



Arricchiranno il Festival numerosi ospiti: Teatro Argentum Potabile di Catania con una proposta dedicata ai più piccoli in lingua inglese e una al tema del femminicidio; Teatro del Cerchio di Parma con un teatro canzone che ci riporta agli anni ’70; Teatroggi di Bologna insieme alla famiglia Cuticchio di Palermo, noti pupari a livello internazionale, e il gruppo laboratorio di Teatro Civile di Fraternal Compagnia, con un nuovo originale lavoro dedicato al tema della pace.



Il cavaliere inesistente

5/6 Luglio | ore 21:00

A cura di Fraternal Compagnia

Recital letterario da Italo Calvino - a cura di Colette Tomiche

Per il centenario della nascita di Calvino, va in scena uno dei suoi romanzi più famosi per rendere onore alla complessità poetica e immaginifica del nostro autore. Dal nulla la favola metafisica di Calvino viene resa visuale in modo ludico. Poco a poco oggetti trasformati, ombre, canti e narrazioni danno vita ad un racconto che si ispira alla tradizione popolare dei pupi e dei cantastorie. Lo spettatore è guidato in questa scoperta attraverso suggestioni che accompagnano il recital, date da oggetti volti a solleticare l’immaginazione, per parlare dell’esserci e del non esserci: tutto ciò che c’è può essere o non essere.



Masquerade mask

11/12 Luglio | ore 21:00

A cura di Fraternal Compagnia

Dall’autore Massimo Macchiavelli, interpreti Luca Comastri e Tania Passarini

Masquerade Mask è un percorso, un viaggio che ci porta nelle diverse tappe della storia della Commedia dell’Arte, caratterizzata dall’elemento della maschera. La Commedia dell’Arte può, a ragione, essere considerata una delle opere d’arte che insieme alla scultura, alla pittura e alla musica rendono il nostro Paese una culla della cultura dell’umanità intera.

In essa affondano i primi passi dell’opera lirica, la pantomima, il mimo, l’improvvisazione e le tecniche del comico e soprattutto dei tipi fissi-personaggi, che ancora oggi sono patrimonio del teatro italiano e che attraverso il loro repertorio tracciano un quadro di diversi secoli di storia teatrale, sociale e antropologica della cultura occidentale.



Terribile e spietata battaglia per amore della bella Angelica

13 Luglio | ore 21:00

A cura di Teatroggi

Scritto da Giusto Lo Dico e interpretato da Fulvio Verna e Tiziana Cuticchio

Attraverso l’opera dei pupi, un particolare tipo di teatro delle marionette della tradizione siciliana, viene messo in scena uno spettacolo che segue parte delle vicende dell’Orlando Furioso.

Parigi è minacciata d’assedio, ma alla corte di Carlo Magno, si sono allontanati numerosi paladini che, presi d’amore per Angelica, si sono messi alla sua ricerca. Anche Orlando che è il capitano generale e il più valoroso, ha abbandonato la corte, e a re Carlo non rimane che affidare a Rinaldo il comando dell’armata francese. Seguono battaglie, fughe, scontri con esseri fantastici. Anche Rinaldo finisce per trascurare il dovere, e infiammato d’amore per Angelica, la contende ad Orlando.



I miei anni ‘70

15 Luglio | ore 21:00

A cura di Il Teatro del Cerchio

Drammaturgia e regia Mario Mascitelli, canzoni eseguite dal vivo da Pier Marra

Rivivere gli anni del cambiamento del nostro Paese: del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Un viaggio attraverso i ricordi felici dei “mangiadischi”, delle Barbie, della TV a colori e del gettone del telefono che non ci rendeva schiavi di una suoneria. Un sottile piacere nello scoprire come si viveva allora e di come le mode cambino e, con esse, cambi il nostro modo di intendere la moda. Come si immaginava il futuro? Diverso da quello di oggi, forse più vicino a quello di domani.



Pace libera tutti

16 Luglio | ore 18:00

A cura di Fraternal Compagnia

Scritto e interpretato dal Gruppo di teatro civile

Regia di Massimo Macchiavelli, musiche Umberto Cavalli

Pace libera tutti parla dell’uomo, delle condizioni sociali e relazionali che portano gli individui a mantenere la propria condizione di pace interiore o ad infrangerla. Perché è da sé che occorre partire, per vivere in pace, cioè in condivisa armonia e in assenza di tensioni e conflitti. Seguendo il ritmo incalzante delle scene, gli spettatori vivranno l’epopea della Pace che si mostrerà nella sua viva concretezza attraverso la forza di un dipinto, nelle strategie dei rapporti di forza che governano il mondo in una ideale partita a scacchi, oppure attraverso la voce dei disertori e nell’ironia clownesca degli incontri quotidiani. Uno spettacolo che parla dell’umano attraverso la commedia e che ne svela, tramite la comicità, l’indole pacifica, facendo nascere la riflessione da un sorriso.



Sempre tua

18 Luglio | ore 21:00

A cura di La casa di creta - Teatro Argentum Potabile

Di e con Antonella Caldarella, musiche dal vivo di Steve Cable

Sola in scena, l’autrice-interprete Antonella Caldarella presenta una storia di amore che diventa possesso, violenza ed infine omicidio. Le continue variazioni di atmosfera, le evocazioni tragi-comiche delle figure della madre e della nonna, la graduale discesa negli inferi della violenza domestica, che la vittima stessa fatica a identificare e riconoscere come abuso, ed infine la sorpresa finale sulla vera natura di ‘Bianca’ vengono accompagnate da una colonna sonora originale suonata dal vivo, garantendo un’esperienza teatrale di sicuro impatto emotivo, capace di stimolare una profonda riflessione sul cosiddetto ‘femminicidio’.





Hello!

Il 20 Luglio alle ore 17:00

A cura di La casa di creta - Teatro Argentum Potabile

Ideazione e regia di Antonella Caldarella, scene di Tiziana Rapisarda

Musiche di Andrea Cable, con Andrea Cable e Maria Riela

Due personaggi bizzarri approdano nello stesso luogo, alla ricerca di un luogo in cui vivere. Risulta però impossibile costruire due abitazioni: uno dei due personaggi è quindi di troppo. A complicare la situazione c’è il fatto che hanno caratteri diversi, modi di fare diversi e soprattutto due lingue diverse, per cui il dialogo è impossibile. Riusciranno i due personaggi a superare le differenze, a capirsi e magari infine a costruire una casa per entrambi? Arricchito da una coloratissima scenografia che diventa il fulcro attivo della storia, “Hello!” utilizza non solo la lingua italiana e la lingua inglese, ma soprattutto dei linguaggi mimo-clowneschi per parlare dell’accettazione della diversità e dell’importanza della cooperazione.







Prenotazione consigliata tramite whatsapp al numero +39 349 297 0142. Prevendita Evenbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-festival-commediestate-x-edizione-660966627977?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshwebdesktop