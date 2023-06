Festival d'autore: tributo a Gaber e De André (parte dell'incasso per l'alluvione)

Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberš?ik, è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, conduttore televisivo, chitarrista e regista teatrale italiano, tra i più importanti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra.

In occasione del ventennale della sua morte, vogliamo celebrarlo con un evento straordinario!

Sabato 24 Giugno, alle ore 21.00 presso il CineTeatro Perla di Bologna, il cantautore Giulio Casale, uno dei migliori interpreti della canzone colta italiana e internazionale e fortemente legato alla figura di Gaber, verrà accompagnato dall’Orchestra Sursum Corda di Bologna, diretta dal M° Barbara Manfredini, e dalla soprano Lucilla Falcone per regalarci un’esperienza che difficilmente potremo dimenticare.

Dotato di una voce ricca di sfumature e notevole presenza scenica, Giulio Casale ha già una lunga tradizione di spettacoli condotti in totale solitudine, nei quali la parola letta o recitata assume lo stesso peso di quella cantata, creando così una sintesi riuscita tra musica e teatro.

Ed è quello che ci proporrà Domenica 25 Giugno, alle ore 21.00, presso il Teatro Mazzacorati di Bologna, gioiello architettonico del 1700.

Con un tributo a Fabrizio De André in acustico, Giulio Casale sarà assolutamente da solo, la maggior parte dello spettacolo sarà voce e chitarra con brevi narrazioni di raccordo.

La voce di Casale ripercorre in modo inimitabile alcuni tra i brani più significativi del “canzoniere” di uno dei più grandi menestrelli italiani. Una serata unica per chiunque ami la musica e la poesia.

Nella suggestiva cornice del Teatro Mazzacorati, chiuderemo questa due giorni del Festival d’Autore, dedicato ai grandi protagonisti del cantautorato italiano.



