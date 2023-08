"Danza Urbana": a Bologna il primo festival italiano sul rapporto tra danza e spazi urbani

Indirizzo non disponibile

In programma dal 5 al 10 settembre la 27ma edizione del primo festival italiano dedicato al rapporto tra danza e spazi urbani. Tra i protagonisti Kinkaleri, Francesca Penzo e Mariagiulia Serantoni con la prima nazionale dello spettacolo Metis, la coreografa Premio Ubu Silvia Rampelli: giardini, piazze, musei e strade si trasformano in palcoscenici.

Programma:

5 settembre 2023, 15:45 - PORPORA CHE CAMMINA

@ Partenza da ingresso Autostazione

6 settembre 2023, 18:00 - FLAVIA ZAGANELLI | WAM // PRIME DANZE PLACEBO

@ Giardino Lorusso

6 settembre 2023, 18:45 - ELISA PAGANI | GUIDA PER RISOLVERE IL CUBO DI RUBIK

@ Giardino Lorusso

6 settembre 2023, 19:00 - TALK | SCALO MALVASIA: RIGENERAZIONE URBANA E WELFARE CULTURALE

@ Casa di Quartiere Saffi

6 settembre 2023, 21:00 - FRANCESCA PENZO E MARIAGIULIA SERANTONI | METIS

@ DumBO Officina FIU

7 settembre 2023, 18:30 - TU HOANG | TRIAL

@ Parco 11 Settembre 2001

7 settembre 2023, 18:45 - PARINI SECONDO | DO-AROUND-THE-WORLD

@ Parco 11 Settembre 2001

7 settembre 2023, 21:00 - KINKALERI | HELLO°

@ Ex chiesa di San Mattia

8 settembre 2023 - FRANCESCO MARILUNGO | STUPOROSA

@ Ex chiesa di San Mattia

8 settembre 2023, 19:00 - BASSAM ABOU DIAB | ETERNAL

@ Piazza San Francesco

9 settembre 2023 - ADRIANO BOLOGNINO | COME NEVE

@ MAMbo - Museo d'Arte Modena di Bologna

9 settembre 2023 - OR MARIN DANCE THEATRE COMPANY | BREATHE WITH ME A MOMENT

@ MAMbo - Museo d'Arte Modena di Bologna

9 settembre 2023, 16:00 - TALK/QUELLO CHE È - SULL’IMMAGINE CHE SI FA MONDO

@ MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

9 settembre 2023, 19:00 - ELISA ZUPPINI | HIMALAYA: EMBODIED LANDSCAPES, A PERFORMATIVE DISCOURSE

@ Fienile Fluò

10 settembre 2023, 17:00 - ERTZA | OTEMPODIZ

@ Parco 11 Settembre 2001