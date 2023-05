Festival dei 100 anni della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi

Domenica 21 Maggio a partire dalle 10.00 alle 22.00

Palazzo Gnudi Via Riva di Reno, 77, 40122 Bologna BO



Festival con conferenze pubbliche, esperienze di meditazione, musica dal vivo, mostra “Una Madre per Tutti”, presentazione del libro “Sahaja Yoga, la via spontanea alla realizzazione del Sè” per celebrare l’anniversario della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi.



Programma

10:00 Benvenuto e musica dal vivo al chiostro: “Kermesse musicale di artisti da tutto il mondo” (fino alle 14:30).



10:30 – 14:30 Visite guidate della mostra fotografica: “Una Madre per Tutti” (ogni mezz’ora).



15:00 Presentazione del libro “Sahaja Yoga La via spontanea alla Realizzazione del Sè” edito da Rizzoli: Un viaggio attraverso le parole di Shri Mataji.



16:00 Conferenza: “Sulle orme della Grande Madre nella cultura Italiana” di Adriano Ercolani – scrittore e critico letterario del giornale “il Fatto Quotidiano”.



18:00 Concerto: “The Divine Mother – un concerto spettacolo dedicato a Shri Mataji Nirmala Devi”.



19:30 Conferenza: “La Madre Divina – Shri Mataji Nirmala Devi: la sua vita, i suoi progetti, la sua eredità”.



EVENTO GRATUITO SU PRENOTAZIONE