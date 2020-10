"Il Festival del Gioco": spettacoli, animazioni e attrazioni di spettacolo viaggiante

Il Festival del Gioco pro Avis, organizzato dalla società Eventi con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, in via Garibaldi, via Mazzini, Piazza Stracciari, si terrà domenica 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e vedrà la partecipazione di Avis, Ant, associazione Tripoli Masetti, commercianti della zona.

Spettacoli, animazioni e attrazioni di spettacolo viaggiante.

Previsti giochi di ruolo, il Quizzone Avis e la tradizionale grigliata della solidarietà pro Avis. Sempre nel rispetto delle norme anti covid: igienizzati, distanziati e con la mascherina.

Modifiche a traffico e viabilità

Chiusa via Garibaldi dall'incrocio con via Porrettana a quello con via Cavour