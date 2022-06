Festival del lavoro 2022: si parla di lavoro, economia, società

Lavoro, economia, società. L’accelerazione della rivoluzione tecnologica conseguente all’emergenza socio-sanitaria per la pandemia da Covid-19 ha portato l’Italia all’interno di una transizione verso un modello economico, produttivo e lavorativo il cui orizzonte è ancora tutto da definire. Una trasformazione destinata ad impattare sulla vita di tutti i lavoratori. Da chi si è trovato o si troverà nei prossimi mesi a transitare da un lavoro all’altro, oppure da uno stato di occupazione ad uno di inattività, a chi dovrà aggiornare le proprie competenze professionali.



E proprio le transizioni nel mondo del lavoro, dell’economia e della società saranno al centro del Festival del Lavoro del 2022 (in programma a Bologna dal 23 al 25 giugno), organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, proprio per fotografare le numerose declinazioni di un processo che sta scardinando assetti e paradigmi consolidati da decenni.



Ricchissimo il panel degli eventi e delle persone. Ampio spazio a studenti, laureandi e laureati che troveranno un programma dedicato nell'Aula Orientamento al Lavoro.



Per accedere al Festival è necessaria la preiscrizione al link: https://www.festivaldellavoro.it/iscrizione/register.php