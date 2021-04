Per celebrare i 20 anni dalla sua fondazione Brain at Work organizza l’evento socio-economico, istituzionale e culturale più importante e rappresentativo dell’anno. Una due giorni ricca di attività, iniziative, webinar e live conference che vedrà protagonisti manager di grandi aziende, dirigenti della PA, docenti, professionisti e consulenti pronti ad affrontare il tema del lavoro da ogni possibile angolazione. Oltre alla presenza delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, il Festival approfondirà le seguenti aree tematiche:

Digital Career Day, Digital Skills, Smart & Remote Working, Sport & Social Economy, Food Economy e Green Economy.



Il Festival del lavoro e delle nuove professioni rappresenta un’occasione unica per giovani, aziende, istituzioni, attori e stakeholders per confrontarsi, riflettere e orientarsi in un così delicato contesto di cambiamenti epocali che ci avvolgono, offrendo la visione di nuovi percorsi e opportunità.

Ma quale sarà il futuro del lavoro e quali sono le nuove competenze richieste? E come dare impulso e sostegno all’occupazione giovanile sfruttando al meglio le tecnologie offerte dal mondo digitale?



Brain at Work cercherà di trovare una risposta a queste domande nel corso del Festival del Lavoro e delle nuove professioni, che si terrà in chiave totalmente digitale.