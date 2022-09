Riecco il Festival del Tortellino (in versione tradizionale e aperta a tutti)

Dopo la sospensione del 2020 a causa del covid e la versione “cena di gala” del 2021, che ha visto riconosciuto la De.Co. (Denominazione Comunale) per il tortellino e per il festival, torna per il decimo anno il Festival del Tortellino in versione tradizionale e aperta a tutti.

Martedì 4 Ottobre la RistoAssociazione Tour-tlen convoca a Palazzo Re Enzo i migliori professionisti del gusto per proporre al pubblico il tortellino in 20 gustose ricette.

Dalle 11.30 alle 21.45 si potrà gustare non solo il tortellino in veste tradizionale, in brodo di gallina o cappone, ma anche proposto in modo creativo: al sapore di mare o dimontagna, dai profumi d’autunno fino a quelli “eretici” alla panna.

TOur-tlen vuole t"ornare ad offrire a cittadini, turisti e buongustai un momento conviviale, puntando sull’alta qualità e le eccellenze del territorio. Quindi massima libertà alla fantasia degli chef, ma con alcune regole imprescindibili: la sfoglia tirata al mattarello, la forma del tortellino classico e ingredienti sostenibili forniti da agricoltori e allevatori selezionati."

L’ingresso alla manifestazione sarà contingentato e prevede l’acquisto di un coupon a 5,00 euro valido per un assaggio di tortellini, un panino con la mortadella, la selezione di formaggi, un dolce oppure un calice di vino del Consorzio Vini Colli Bolognesi.

Il Consorzio Vini Colli Bolognesi sarà presente con 20 cantine e più di 100 etichette.

Carnet di 10 assaggi a 45,00 euro

I coupon per gli assaggi si acquistano direttamente all’ingresso del festival