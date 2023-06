Il Festival delle Cose Belle è una Tana Libera per Tutt3 e in cui Tutt3 possono essere Liber3.

Giunto alla sua quarta edizione, quest'anno il Festival delle Cose Belle è in programma dall’11 al 15 agosto 2023 in una nuova, verdissima, casa: il Sol Ribaldo, un’ex azienda agricola a Rocca Corneta (BO), tra le creste dell’Appennino tosco-emiliano. Un torrente trasparente ed ettari di bosco saranno il nostro habitat per cinque giorni di musica dal vivo, laboratori artistici ed espressivi, performance, talk e dibattiti socio-politici, proiezioni, spazi di riflessione, incontri diffusi, natura e tante altre cose belle.