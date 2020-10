Al via la quarta edizione del “Festival delle religioni” a San Giovanni in Persiceto

Al via la quarta edizione del “Festival delle religioni”

È in arrivo la quarta edizione del “Festival delle religioni: vie d’incontro”: dal 4 all’11 ottobre a San Giovanni in Persiceto ritornerà l’importante appuntamento di riflessione e approfondimento sulle religioni e le culture che convivono sul territorio, promosso da Comune e Centro Missionario Persicetano con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il tema di quest’anno è “Ascoltare per accogliere” e sarà affrontato attraverso vari eventi, tra cui conferenze, spettacoli, letture e una mostra.

Per il quarto anno consecutivo Persiceto si prepara ad ospitare il “Festival delle Religioni: vie d’incontro”, promosso dal Comune e dal Centro Missionario Persicetano con il contributo della Regione Emilia-Romagna. La manifestazione prenderà il via domenica 4 ottobre con un evento di grande importanza per tutta la cittadinanza: verrà infatti riaperta la Chiesa di San Francesco che fa parte dell’omonimo Complesso conventuale di epoca medievale nel centro storico di Persiceto, dopo la conclusione dei lavori di restauro e risanamento conservativo in seguito al sisma del 2012. Il programma della giornata prevede alle ore 17, presso il Chiostro di San Francesco, la conferenza introduttiva “Storia e lavori di riqualificazione della Chiesa di San Francesco”, nella quale interverranno il Sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore alla Cultura Maura Pagnoni, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandra Aiello, la responsabile dei lavori per il Comune di Persiceto Elena Nicotera e Fabio Lambertini, archeologo del Museo Archeologico Ambientale. A seguire, alle ore 18, si terrà il taglio del nastro presso la Chiesa di San Francesco, dove sarà inaugurata la mostra “Popoli in cammino”, allestita per l’occasione all’interno dell’edificio con opere degli scultori Sara Bolzani e Nicola Zamboni; la mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 18 ottobre, il sabato dalle ore 18 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 21.

Mercoledì 7 ottobre alle ore 18, in Teatro Comunale (corso Italia 72), seguirà la conferenza “Credere, ascoltare, accogliere: tre cose fuori moda?”: Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, rifletterà sul tema dialogando con Yassine Lafram, Presidente Unione delle Comunità Islamiche d’Italia; modererà l’incontro Vittoria Cofone, docente di Filosofia presso il Liceo “Laura Bassi” di Bologna.

Venerdì 9 ottobre alle ore 21, sempre presso il Teatro Comunale, si svolgerà poi l’incontro “L’ascolto”: Maria Francesca Mellonidell’Università Ca’ Foscari di Venezia introdurrà e modererà la lezione magistrale di Padre Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose.

Sabato 10 ottobre il Chiostro di San Francesco ospiterà “Silent book: libri senza parole che parlano tutte le lingue”, un doppio appuntamento per i più piccoli alle ore 16 e alle ore 17, con letture ad alta voce per bambini dai 4 anni a cura della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi; per ciascun appuntamento sarà disponibile un massimo di 15 posti.

Domenica 11 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3/c), è in programma “Rotte mediterranee”, recital di Moni Ovadia basato sull’intreccio di racconti e canzoni popolari dell’area mediterranea e composizioni originali di Giovanni Seneca; al termine dello spettacolo Moni Ovadia dialogherà con il pubblico e con Marco Tibaldi, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bologna.

Venerdì 9 e domenica 11 ottobre alle ore 18.30 sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata al Complesso Conventuale di San Francesco con apertura straordinaria della mostra “Popoli in cammino”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma, in ottemperanza alle norme di prevenzione igienico-sanitaria per il contenimento del Covid-19, per partecipare è necessario prenotarsi (eccetto che per il taglio del nastro della Chiesa di San Francesco e l’inaugurazione della mostra “Popoli in cammino” in programma domenica 4 ottobre alle ore 18), contattando la biglietteria del Teatro Comunale, al numero 348.0853889 o tramite mail all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it

“Sono molto contenta – dichiara l’assessore alla Cultura Maura Pagnoni, – che anche quest’anno siamo riusciti a mantenere l’appuntamento col Festival delle Religioni, nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Il tema scelto per questa edizione mi sta molto a cuore: credo infatti che l’ascolto sia un valore da riscoprire sotto diversi punti di vista, non solo spirituale e civile, per accogliere culture diverse, ma anche semplicemente sul piano interpersonale; spesso siamo di fretta o distratti da tante incombenze e non riusciamo ad ascoltare neanche chi ci è più vicino. Ringrazio, come sempre, i relatori che porteranno il loro contributo al dibattito e in particolare il comitato di programmazione del Festival, formato da Gian Pietro Basello, Yassine Lafram e Marco Tibaldi, che ci ha aiutato a far crescere questa manifestazione di anno in anno, proponendo appuntamenti di interesse per tutta la collettività”.