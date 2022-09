Festival Francescano 2022

Al via dai 22 al 25 settembre la XIV edizione del Festival Francescano.

Quest’anno il Festival sarà dedicato alla «fiducia», tema quanto mai attuale dopo due anni condizionati dalla pandemia, che verrà declinato nei suoi diversi ambiti e affrontato in chiave filosofico-letteraria, psicologica, sociale ed educativa, ma anche biblica e spirituale.

Il 2022 è un anno importante per la famiglia francescana bolognese: ricorre infatti l'ottavo centenario dell'arringa di Francesco d'Assisi in piazza Maggiore. Un calendario ricco di appuntamenti, tra conferenze, incontri con l'autore, spettacoli, mostre, attività didattiche, workshop, momenti di spiritualità, laboratori per bambini e animazioni di piazza, per far conoscere e diffondere il messaggio francescano e celebrare il passaggio di san Francesco a Bologna.