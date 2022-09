Festival "Fuori dagli sche(r)mi" 15-18 settembre in Piazza dei Colori

Dal 15 al 18 settembre la più grande piazza pedonale della città si trasforma in un teatro a cielo aperto. A cura di LegÀmi Compagnia teatrale.



Programma:

15 settembre:

KIDS! Giornata interamente dedicata ai bambini, con spettacoli e laboratori gratuiti in Piazza dei Colori.



Dalle 17:00 alle 20:00

- Ketchup&Maionese, Piccola Compagnia SottoSopra

-Laboratorio di Arti Circensi, a cura di Circo Sotto Sopra e Compagnia Fucine Luciano Edera

-Petit Galà Baraonda, PaZo Teatro - Somantica Project



16 settembre:

Inizia la rassegna teatrale itinerante, con spettacoli gratuiti di teatro fisico e danza contemporanea.



17:30 | Inauguriamo S.P.E.C.I.A.L.E. (la nostra sala teatrale in Piazza dei Colori 27a/b)! A seguire Parata sui trampoli a cura di Teatro Ebasko

18:00 | in Piazza dei Colori: Spettacolo esito della call per Artist*

18:30 | al Giardino Madri Costituenti: Circe, Teatro Ebasko

19:10 | alla Casa di Quartiere Croce del Biacco: Just Married, di Marta Tabacco con Roberto Giacomazzi e Michela D’Alessandro

19:30 | in Piazza dei Colori: Io sono Io, di e con Marco Rampello, regia di Mariagrazia Bazzicalupo

20:00-21:00 | Aperitivo e musica

21:00 | a S.P.E.C.I.A.L.E. – Piazza dei Colori 27a/b: Il Milione, Compagnia Fucine Luciano Edera

Dalle 22:00 Teatro Ebasko inaugurerà la sua nuova sede “La Bottega di Ebe”, presso Piazza dei Colori 10.



17 settembre:

Troverai artist? e compagnie su tutta la Piazza!



Dalle 17:30 alle 20:00

- Agata, di e con Ilaria Weiss

- Artisti in Piazza, spettacoli e performance esito della Call per Artist*

20:00-21:00 |Aperitivo e musica

21:00 | in Piazza dei Colori: U-Man, Compagnia Teatrale LegÀmi

A seguire | Teatro a più voci. Una conversazione, a cura di GTA (Gruppo Teatro e Antropologia) con la partecipazione di Alberto Simonetti



