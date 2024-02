"Festival Mask" al Teatro Villa Aldrovandi Mazzacorati

In occasione del 25 febbraio, XV Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte promossa da SAT e patrocinata da ITI – Centro Italiano, Fraternal Compagnia propone tre giornate ricche di attività al Teatrino 1763 di Villa Mazzacorati di Bologna.

Un’occasione articolata in percorsi specifici per adulti, bambine e bambini, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio possibile e introdurlo al mondo della Commedia dell’Arte. Evento centrale delle giornate è lo spettacolo Masquerade Mask, una produzione Fraternal Compagnia APS: un tributo a tutti i personaggi della cultura tradizionale teatrale italiana, dal vecchio mercante veneziano Pantaleone, ai servitori, dal Dottore ai Capitani, nobili e amanti.

Programma:

23 febbraio ore 21:00, 24 febbraio ore 18:30 e ore 21:00, 25 febbraio ore 17:30 - spettacolo Masquerade Mask. I protagonisti, con i loro scherzi e le loro battute, affrontano temi sociali fondamentali: il potere dell’amore, l’amore per il potere, la fame e la miseria dei meno fortunati e la magia, che è essenziale per cambiare in meglio le loro vite. Tutte le info su repliche, costi e prenotazioni sono disponibili qui.

24 e 25 febbraio, dalle 10:00 alle 13:00 - Uno stage di Commedia dell’Arte dedicato agli adulti, a cura di Luca Comastri di Fraternal Compagnia. Verranno mostrate le diverse tipologie di caratteri della Commedia dell’Arte, esplorando le loro fisicità, gli stereotipi ad essi associati e le loro maschere. Si tratta di un breve percorso introduttivo per attrici, attori o aspiranti tali, ma anche a chi desidera approcciarsi o esplorare il mondo della Commedia dell’Arte. Iscrizione gratuita, è prevista la partecipazione per un minimo di 5 e un massimo di 12 persone.

25 febbraio, dalle 14:00 alle 17:00 - Un laboratorio dedicato all’infanzia per scoprire maschere, caratteri, personaggi e curiosità sulla Commedia dell’Arte.

Per tutta la durata degli appuntamenti è possibile visitare “Dietro le Maschere: Uno Sguardo Teatrale sulla Vita Quotidiana”, mostra di maschere e immagini a cura dell’artista Lavinia Bolognini e di Fraternal Compagnia. Realizzata in occasione di ArtCity2024, “Dietro le Maschere” è un progetto artistico che esplora il mondo della Commedia dell’Arte intrecciando la tradizione teatrale con le maschere sociali “quotidiane” che indossiamo nella vita di tutti i giorni. L’intenzione è quella di gettare uno sguardo profondo su come la nostra vita possa essere paragonata a una rappresentazione teatrale, dove ognuno di noi interpreta un ruolo, mascherando emozioni, pensieri e identità. Una serie di ritratti fotografici che immortalano individui impegnati in situazioni ordinarie, mentre indossano una maschera della Commedia dell’Arte, trasmettendo l’idea che dietro ogni lavoro egesto quotidiano si nasconde un interprete, un attore sociale.

ISCRIZIONI E BIGLIETTI: E-mail organizzazione@fraternalcompagnia.it