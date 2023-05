"Festival narrativo del paesaggio". Per conoscere il territorio metropolitano

Il Festival Narrativo del Paesaggio ci porta a Castel Maggiore e a Bentivoglio lungo il corso del Navile fino a palazzo Rosso, guidati da attori in costume che racconteranno storie e vicende di quei luoghi.

Si apre così la rassegna che propone una serie di itinerari nei comuni della Pianura Est, attorno al tema dell’acqua, declinato in diversi ambiti – produttivo, industriale, storico, archeologico – lungo le direttrici del fiume Reno e del canale Navile. Si tratta di performance con attori in costume che guidano gli spettatori in bici o a piedi.

Gli eventi si svolgeranno a Baricella, Castel Maggiore, Bentivoglio, Granarolo dell’Emilia, Minerbio, Pieve di Cento, Castello d’Argile, San Pietro in Casale, Galliera, San Giorgio di Piano, Argelato.

Sempre domenica, spostandoci però nel territorio del distretto Savena Idice, l'appuntamento è con la Festa di Gorgognano. In programma un trekking nell’incontaminata Val di Zena, alla scoperta del paese cancellato dalla seconda Guerra Mondiale. Nel pomeriggio si terrà lo spettacolo teatrale "Il Temporale Forte", sulla storia di una famiglia di contadini alle prese con un cambiamento storico.

La rassegna, che attraversa i territori di Pianoro, Monghidoro, San Lazzaro, Ozzano, si propone di valorizzare il Museo della preistoria di San Lazzaro e del Museo della civiltà contadina di Piamaggio, raccontare la produzione del pane, realizzare un cortometraggio e, appunto, promuovere la riscoperta del paese di Gorgognano. Gli interventi vengono realizzati in un’area compresa tra le vie Mater Dei e Flaminia Minor, passando per la Via del Fantini.

Inoltre, sarà realizzato un cortometraggio che metterà in risalto le aree dei cammini che attraversano il territorio di Loiano.

Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconta, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini.

Il programma, che si sviluppa fino a ottobre, è consultabile sul sito festivalnarrativodelpaesaggio.it

Il Festival Narrativo del Paesaggio fa parte del programma di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Gli appuntamenti del Distretto Pianura Est

21 maggio - Castel Maggiore e Bentivoglio. L’acqua come forza per le attività produttive. Biciclettata lungo la ciclovia del Navile

24 e 26 maggio – Granarolo dell’Emilia. Alla scoperta dei maceri e della fauna che li abita per ripercorrere la storia delle acque e della collettività

27 maggio - Minerbio, Ca’ de Fabbri. L’acqua racconta storie. Camminata artistica lungo argini e canali alla scoperta delle tradizioni e della pianura

11 giugno - Pieve di Cento e Castello d’Argile. Due terre e un fiume. Trekking sull’argine dall’ex convento di San Francesco al Reno alle colonie elioterapiche

23 settembre – San Pietro in Casale e Galliera. Biciclettata tra canali e opere idrauliche, ninfee e ritrovamenti archeologici

24 settembre – San Giorgio di Piano e Argelato. Le valli e le paludi: dagli affreschi di Villa Beatrice al drago di San Giorgio di Piano in sella alla bicicletta.

Gli appuntamenti del Distretto Savena Idice

21 maggio - Pianoro. Festa di Gorgognano. Escursione guidata e spettacolo teatrale

24 giugno - Monghidoro. Via Mater Dei e tradizione popolare, un viaggio a piedi e nel tempo per conoscere i luoghi della tradizione dell’appennino

8 settembre - San Lazzaro di Savena. Fino in Fondo - La vita di Luigi Donini

9 settembre - Ozzano dell’Emilia. Voci e memorie dalle Colline ozzanesi