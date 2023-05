Festival Narrativo del Paesaggio, percorsi in bici e passeggiate nel territorio imolese

Si apre sabato 6 maggio a Castel San Pietro Terme con la passeggiata delle terme, la rassegna di appuntamenti del Distretto imolese inserita nel Festival Narrativo del Paesaggio. Il progetto presenta un calendario di iniziative che valorizzano il territorio e il patrimonio naturale, storico e artistico: percorsi in bici e passeggiate anche lungo la Ciclovia del Santerno, nel corso delle quali saranno organizzate letture, eventi musicali e teatrali, visite guidate alle aziende agricole e ai luoghi della tradizione enogastronomica.

Sono in programma eventi a Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Casalfiumanese, Fontanelice, Mordano, Imola e Castel del Rio, tutti a ingresso gratuito.

Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconta, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini.

Il programma del Festival, che si sviluppa fino a ottobre, è consultabile sul sito festivalnarrativodelpaesaggio. it. Il Festival Narrativo del Paesaggio fa parte del programma di Bologna Estate metropolitana.

Gli appuntamenti del Distretto imolese

6 maggio a Castel San Pietro Terme, Passeggiata delle Terme, semplice come bere un bicchier d’acqua. Un facile percorso ad anello conduce i visitatori alla scoperta della storia delle acque castellane, con una performance comica sul tema dell’acqua.

13 maggio a Dozza, “Sentiero del vino” passeggiata nei vigneti attorno a Dozza. Durante l’attraversamento del sentiero, nel retro della Rocca, ci sarà una performance narrativa realizzata a cura dell’attore Davide Dal Fiume dal titolo Paesaggi diVini!

14 maggio a Medicina, Passeggiata nello sguardo di Enrico Pasquali. Passeggiata con visita guidata urbana a partire dalla mostra “Il Canale emiliano-romagnolo nello sguardo di Enrico Pasquali”, per onorare il centenario della nascita del fotografo autore di gran parte delle fotografie che compongono l’Archivio storico fotografico del Comune di Medicina.

9 giugno a Castel Guelfo di Bologna, Scatti guelfesi. Performance podistica non competitiva con partenza dal centro storico di Castel Guelfo attraverso i paesaggi presenti nelle fotografie di Enrico Pasquali.

10 giugno a Casalfiumanese e Borgo Tossignano, Alla scoperta della Diga di Riviera e della sua Chiesa romanica. All’arrivo musica e visita guidata del complesso e dei suoi quadri e affreschi cinquecenteschi.

10 giugno a Fontanelice, Da Fontanelice al Fiume: i gessi, il fiume, gli “abitanti” del fiume e delle sue rive. Un facile percorso conduce i visitatori dalla piazza centrale del paese, Piazza Roma, su cui si affaccia il Palazzo Mengoni, alle rive del fiume Santerno. All’arrivo musica, letture e attività inerenti il territorio e il paesaggio.

11 giugno a Mordano e Imola, Racconti su due ruote tra la pianura e il fiume. Un percorso in bicicletta lungo la Ciclovia del Santerno, che affianca l’omonimo fiume, diventa l’occasione per incontrare scrittori e ascoltare letture.

22 luglio a Castel del Rio, Tramonto sotto il Ponte degli Alidosi, spettacolo teatrale narrativo sotto lo storico Ponte, che risale al 1499. Assisteremo a una interessante interpretazione del periodo, a cura dell’associazione culturale alidosiana, che farà vivere a tutti i presenti l’atmosfera di un luogo magico e ricco di storia.

