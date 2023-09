Festival Narrativo del Paesaggio: dall’imolese a Persiceto trekking, concerti e performance

Fine settimana denso di eventi nel territorio imolese, che recupera gli appuntamenti del Festival del Paesaggio annullati a causa del maltempo del maggio scorso. In programma passeggiate, inaugurazioni di mostre fotografiche, concerti e performance. Si parte venerdì 8 settembre alle 15 a Fontanelice con "Da Fontanelice al fiume: i Gessi, il fiume, gli abitanti del fiume e delle sue rive". Un facile percorso conduce i visitatori dalla piazza centrale del paese, Piazza Roma, su cui si affaccia il Palazzo Mengoni, alle rive del fiume Santerno. All’arrivo musica, letture e attività inerenti al territorio e al paesaggio.

Sabato 9 alle 21 a Borgo Tossignano "Paesaggi musicali", concerto sul terrazzo del Palazzo Baronale dal quale si ammira la maestosità della Vena del Gesso Romagnola.

Domenica 10 alle 7.30 a Casalfiumanese "Passeggiata a ritroso nella storia: dall’Ottocento al Medio Evo con intermezzo botanico". Ritrovo nel parco di Villa Manusardi con colazione e risveglio musicale, scoperta della villa ottocentesca, discesa verso il Rio Casale e osservazione delle sue peculiarità botaniche, ritorno nel centro storico e visita alle sue tracce medioevali.

Sempre domenica, dalle 14 alle 20.30 ci spostiamo a Pianoro: dopo due anni ritorna la Festa di Gorgognano. Anche se dopo il nubifragio di maggio il sito dove sorgeva il paese non è facilmente raggiungibile, gli anziani e i giovani che tengono viva la memoria del paese, cancellato dalla seconda guerra mondiale, si spostano sulle colline di Botteghino di Zocca.

In programma un trekking nell’incontaminata Val di Zena e il racconto dei suoi ultimi abitanti. Infine, lo spettacolo "Il Temporale Forte", la storia di una famiglia di contadini alle prese con un cambiamento storico.

Inoltre, venerdì 8 settembre alle 18 a San Giovanni in Persiceto "Al di là delle nebbie di San Giovanni - Seconda tappa": performance di voce e musica, narrazione e poesia, e contestualmente un workshop per la creazione di una installazione con materiali di scarto aziendale di Remida Bologna Terre d’Acqua.

Alle 21 a San Lazzaro di Savena proiezione del documentario sulla vita di Luigi Donini, (1942-1966) ricercatore sanlazzarese scomparso prematuramente nel tentativo di salvataggio di alcuni speleologi, insignito per questo atto di generoso coraggio della medaglia d’oro al valore civile, a cui è stato intitolato il Museo della preistoria di San Lazzaro.

Sabato 9 settembre a Ozzano dell'Emilia alle 15.30 prende avvio una camminata tra le colline di Settefonti, nella parte iniziale della Flaminia Minor, con punti di ascolto dei racconti, delle testimonianze e delle memorie delle persone che hanno vissuto e vivono in questo territorio.

Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconta, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini.

Il Festival Narrativo del Paesaggio fa parte del programma di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. Il coordinamento del Festival è affidato alla società Mismaonda.