Festival organistico internazionale salesiano - open day

Si conclude con un appuntamento speciale la VI edizione del Festival Organistico Internazionale Salesiano, presso la chiesa di San Giovanni Bosco: domenica 26 novembre dalle 15 alle 16.30, sarà infatti possibile visitare il monumentale organo “Tamburini”, ascoltare musica, storia e curiosità sullo strumento, in compagnia dell’organista titolare Stefano Manfredini. Il pubblico sarà libero di scegliere il momento di arrivo e di visita, tenendo conto degli orari sopra descritti.

Il “Festival organistico internazionale salesiano” (FOIS) porta nuovamente a Bologna la rassegna musicale “ArmoniosaMente”, organizzata dall'associazione Amici dell'organo “Johann Sebastian Bach” di Modena e realizzata in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Bosco, con il sostegno del Comune di Bologna, della Fondazione Del Monte e della Regione Emilia Romagna, con il patrocinio di Bologna – UNESCO City of Music. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.



Gallery

Protagonisti della rassegna sono i giovani talenti musicali che hanno l'occasione di esibirsi accanto a interpreti già affermati nell'esecuzione di un repertorio romantico e contemporaneo. Attraverso l’Open-Day ci si propone di avvicinare il pubblico ad un ascolto più consapevole dell’organo, anche potendo osservare da vicino il funzionamento di uno strumento così complesso e vario. Stefano Manfredini, organista e clavicembalista, ha al suo attivo un’intensa attività concertistica a livello internazionale ed è vice presidente dell’Associazione Italiana Santa Cecilia.