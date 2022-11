Festival organistico internazionale salesiano - open day

Si conclude con un appuntamento speciale la V edizione del Festival Organistico Internazionale Salesiano, presso la chiesa di San Giovanni Bosco: domenica pomeriggio dalle 15 alle 16.30, sarà infatti possibile visitare il monumentale organo “Tamburini”, ascoltare musica, storia e curiosità sullo strumento, in compagnia dell’organista titolare Stefano Manfredini. Il pubblico sarà libero di scegliere il momento di arrivo e di visita, tenendo conto degli orari sopra descritti.

Il “Festival organistico internazionale salesiano” (FOIS) porta nuovamente a Bologna la rassegna musicale “ArmoniosaMente”, organizzata dall'Associazione Amici dell'organo “Johann Sebastian Bach” di Modena e realizzata in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Bosco, il patrocinio del Comune di Bologna e del Conservatorio “G. B. Martini”, il sostegno di Fondazione Del Monte e della Regione Emilia Romagna. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

Nato dal contenitore musicale “ArmoniosaMente”, che da anni opera per la valorizzazione degli organi a canne del territorio emiliano, il Festival vuole far conoscere e apprezzare dal pubblico il prezioso strumento ospitato nella chiesa di via Bartolomeo Maria del Monte che, con i suoi cinque manuali e 12 mila canne, è il terzo più grande d'Italia dopo quelli delle cattedrali di Milano e di Messina e il sedicesimo più grande al mondo. L'organo fu progettato dal grande organista Fernando Germani, e costruito per l'Auditorium Pio XII di Roma. E fu papa Giovanni Paolo II a donarlo alla parrocchia di San Giovanni Bosco nel 1988 per celebrare in occasione del centenario della morte del Santo dei giovani.

Protagonisti della rassegna sono i giovani talenti musicali che hanno l'occasione di esibirsi accanto a interpreti già affermati nell'esecuzione di un repertorio romantico e contemporaneo. Attraverso l’Open-Day ci si propone di avvicinare il pubblico ad un ascolto più consapevole dell’organo, anche potendo osservare da vicino il funzionamento di uno strumento così complesso e vario. Stefano Manfredini, organista e clavicembalista, ha al suo attivo un’intensa attività concertistica a livello internazionale ed è vice presidente dell’Associazione Italiana Santa Cecilia.