Festival organistico internazionale salesiano - V edizione

Ritornano i concerti nella chiesa di San Giovanni Bosco che vedranno protagonisti il grande organo Tamburini ospitato nella chiesa, il terzo per dimensioni in Italia, e giovani talenti musicali.

Debutta domenica 23 ottobre, alle 18.45 circa, con il vespro d’organo del giovane talento musicale Emanuele Gherli, la quinta edizione del “Festival organistico internazionale salesiano” (FOIS) che porta nuovamente a Bologna la rassegna musicale “ArmoniosaMente”, organizzata dall'associazione Amici dell'organo “Johann Sebastian Bach” di Modena e realizzata in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Bosco e il patrocinio del Comune di Bologna, il sostegno di Fondazione Del Monte e della Regione Emilia Romagna. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

