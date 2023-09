Festival Respighi Bologna I Edizione: gli appuntamenti dal 24 settembre al 3 ottobre

Festival Respighi Bologna I Edizione: 24 settembre - 3 ottobre 2023. La I edizione del Festival Respighi Bologna si svolgerà fra il 24 settembre e il 3 ottobre 2023, con un calendario ampliato a quattordici appuntamenti distribuiti nei principali luoghi d’arte e cultura della città, per ripercorrere la vita e le opere di Respighi, celebrando il ruolo fondamentale del compositore nel Novecento mondiale e al contempo esplorandone i lavori meno noti, e riscoprendo l’effervescente temperie culturale e sociale dell’Italia dell’epoca.

Si riconfermano le partnership con istituzioni come il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, che aprirà il Festival il 24 settembre con la sua Orchestra, solista Mariangela Vacatello e direttore Carlo Goldstein, in programma la prima esecuzione assoluta del brano L’ultima luna - Omaggio a Respighi, del giovane compositore Ferdinando Termini, selezionato fra i più meritevoli del Conservatorio felsineo su commissione di Musica Insieme. Ad un altro brillante allievo del Conservatorio, il pianista Gian Marco Verdone, sarà affidato il Concerto in modo misolidio di Respighi, mentre Mariangela Vacatello eseguirà il Quarto Concerto di Rachmaninov, in un programma che si aprirà con la Rapsodia in Blu di Gershwin, al pianoforte un altro giovane allievo, Giacomo Di Maria: tre opere scritte ad un anno di distanza l’una dall’altra, fra il 1924 e il 1926, dove i rispettivi compositori sembrano guardarsi a vicenda: dall’America alla Russia, passando per Bologna.

Due eventi straordinari caratterizzeranno la seconda giornata del Festival, lunedì 25 settembre, che si aprirà alle 11.30 al Teatro Auditorium Manzoni con un appuntamento di “Che Musica, Ragazzi!” – Respighi Special Edition, ovvero il debutto a Bologna della Youth Symphony Orchestra of Ukraine, la compagine giovanile ucraina diretta da Oksana Lyniv, che ne è anche la fondatrice, per una conversazione-concerto aperta alle scuole e a tutta la cittadinanza su musiche di Beethoven, Stankovyc e Respighi: uno scambio di esperienze artistiche, ma anche di vita con giovani musicisti ucraini, la cui età va dai 14 ai 22 anni. Come racconta la stessa Lyniv: «Nelle interviste molti orchestrali dicono di non augurare a nessun ragazzo della loro età di sperimentare la guerra, e cosa vuol dire temere per la propria vita o trascorrere intere nottate nei rifugi antiaerei. E quando si trovano insieme sul palco, per loro è un breve momento in cui provare serenità e sicurezza, immergendosi in quell’arte a cui si sono dedicati sin dall’infanzia».

Una world premiere in collaborazione con Cineteca di Bologna, sempre il 25 settembre nella Sala Mastroianni del Cinema Lumière (inizio alle 20), sarà poi la nuova sonorizzazione del film muto La bella addormentata di Paul Leni ad opera di Virginia Guastella a partire dalle musiche originali di Ottorino Respighi — idealmente esaudendo il desiderio dell’autore, espresso nell’epistolario con l’editore Ricordi, di realizzare proprio una trasposizione cinematografica della sua opera La bella dormiente nel bosco. La partitura, eseguita dal vivo dal Dub’s Step Dialettica Ensemble diretto dalla stessa Guastella, sarà una restituzione preziosa per un autore che ha ispirato i più grandi compositori di colonne sonore, da Ennio Morricone a John Williams.

Nell’ottica di “abitare la città” e percorrere i suoi luoghi e il suo patrimonio artistico, e grazie alla disponibilità della Parrocchia della SS. Trinità, il 26 settembre alle 20.30 la Chiesa di Santa Cristina della Fondazza ospiterà gli archi del Quartetto Guadagnini, Premio “Piero Farulli”, in seno al Premio “Franco Abbiati”. In un ideale dialogo generazionale con un eccezionale pianista come Louis Lortie, già Premio Busoni e oggi all’apice di una carriera internazionale, l’ensemble proporrà tre rarità del repertorio come i Quintetti per archi e pianoforte di Respighi, Wolf-Ferrari e Borodin (che concepì il suo Quintetto proprio in Italia).

Si rinsalda il legame con il Teatro Duse di Bologna e con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, che il 27 settembre porterà sullo storico palcoscenico di Via Cartoleria un concerto del Festival Toscanini, protagonista la sua Filarmonica diretta da Alessandro Bonato, sbalorditivo talento appena ventottenne, già apparso al Musikverein di Vienna come allo Sferisterio di Macerata con entusiastici consensi di pubblico e critica. Solista nel poema Il Tramonto di Respighi e nella Chanson Perpetuelle di Chausson sarà il mezzosoprano Anna Bonitatibus, vincitrice dell’International Opera Awards 2015 e recentemente insignita del Premio Händel 2023. Ringraziamo Anna Bonitatibus per aver accolto il nostro invito, vista l’impossibilità a partecipare di Anna Caterina Antonacci per gravi motivi personali.

Il Teatro Duse, testimone proprio delle prime esecuzioni di alcuni lavori di Respighi, sarà inoltre sede di una puntata di Almanacco di Bellezza, la trasmissione condotta da Piero Maranghi e Leonardo Piccinini per SKY Classica HD, che vedrà ospiti fra gli altri Louis Lortie e Paolo Gavazzeni, oltre all’ideatore del Festival Maurizio Scardovi.

Prosegue anche il sodalizio con il Teatro Comunale di Bologna, cui sarà affidata la serata finale all’Auditorium Manzoni, il 3 ottobre, con la celebre Trilogia romana, capolavoro universalmente riconosciuto di Ottorino Respighi, che l’Orchestra della Fondazione lirico-sinfonica felsinea eseguirà sotto la guida della sua Direttrice Musicale, Oksana Lyniv: un evento straordinario, che sarà aperto da una matinée gratuita per le scuole condotta da Nicola Campogrande, che racconterà ai ragazzi tutta la magia delle Fontane, dei Pini e delle Feste romane.

Il concerto finale del Festival sarà idealmente introdotto lunedì 2 ottobre alle 20.30 dallo speciale webinar Ottorino Respighi conteso fra Bologna e Roma, organizzato in collaborazione con Mirarte, che illuminerà proprio il periodo romano del Maestro, raccontando la sua esperienza professionale e di vita nella Capitale, dall’incarico al Conservatorio di Santa Cecilia alla celeberrima Trilogia Romana, appunto, che ha immortalato la Città Eterna come nessuno mai nella storia della musica.

Non solo concerti. Ad approfondire la conoscenza con Respighi, il 28 settembre è prevista la proiezione al Lumière del docu-film Ottorino Respighi: A Dream of Italy di Christopher Nupen, sottotitolato per la prima volta in italiano a cura della Cineteca di Bologna. Una nuova sessione del Convegno internazionale curato dal musicologo Piero Mioli si svolgerà sabato 30 settembre all’Accademia Filarmonica di Bologna, grazie all’ospitalità della prestigiosa istituzione bolognese, e a fine anno è prevista la pubblicazione di un volume speciale, che raccoglierà i contributi dei numerosi musicologi ed esperti intervenuti. Da quest’anno il Convegno si concluderà inoltre con un concerto nella Sala Mozart dell’Accademia: protagonisti Emy Bernecoli e Elia Andrea Corazza, interpreti e studiosi cui si deve la prima incisione integrale delle opere per violino e pianoforte di Respighi.

Domenica 1 ottobre alle 17.30 si svolgerà un’affascinante Passeggiata guidata nei luoghi di Respighi, a cura delle guide di Mirarte, mentre nel Foyer Respighi del Teatro Comunale di Bologna sarà possibile ascoltare le musiche di Respighi e Casella… dalle mani degli stessi autori, grazie agli strumenti Vorsetzer della Fondazione Franco Severi di Cesena, strumenti meccanici unici al mondo, capaci di restituirci a distanza di un secolo il “tocco” di Ottorino Respighi e di molti suoi contemporanei. Saranno organizzate tre “sessioni” d’ascolto a ingresso libero alle 18, 18.30 e 19, riaprendo per quest’occasione così speciale il Foyer Respighi del Teatro Comunale.

Dopo il successo dell’edizione 2022, Musica Insieme ha in serbo inoltre una nuova produzione della cena-spettacolo per approfondire la conoscenza del nume tutelare del Festival in un’atmosfera conviviale, fra musica ed eccellenze enogastronomiche, con il menù Gourmet a cura dello Chef Enrico Bigi dell’Antica Trattoria del Reno: la Cena a Casa Respighi si “consumerà” al Teatro del Baraccano domenica 1 ottobre alle 20, con la regia e la sceneggiatura di Gabriele Duma, e ripercorrerà i dialoghi fra Ottorino e la moglie Elsa, già sua allieva, e ben presto divenuta insostituibile compagna di vita, Musa e consigliera, oltre che interprete di molte sue composizioni, alcune delle quali verranno eseguite durante la serata. In scena due attori e due musicisti saranno gli alter ego dei protagonisti: lo stesso Gabriele Duma e Lorenzo Bizzarri daranno “voce” a Respighi, mentre Lucrezia Venturiello e Antonella Franceschini interpreteranno Elsa.

CALENDARIO

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

CONCERTO INAUGURALE

del Festival Respighi Bologna e della XXXVII Stagione di Musica Insieme

ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO “G.B. MARTINI” DI BOLOGNA

GIAN MARCO VERDONE, GIACOMO DI MARIA pianoforte

MARIANGELA VACATELLO pianoforte

CARLO GOLDSTEIN direttore

George Gershwin

Rapsodia in Blu per pianoforte e orchestra

Ottorino Respighi

Concerto in modo misolidio P 145 per pianoforte e orchestra

Ferdinando Termini

L’ultima luna. Omaggio a Respighi

commissione del Festival Respighi Bologna – PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

Sergej Rachmaninov

Concerto n. 4 in sol minore op. 40 per pianoforte e orchestra

In collaborazione con il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2023 ORE 11.30

Teatro Auditorium Manzoni

“CHE MUSICA, RAGAZZI!” RESPIGHI SPECIAL EDITION

CONVERSAZIONE-CONCERTO CON

YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA OF UKRAINE

OKSANA LYNIV direttrice

Ottorino Respighi

Antiche Arie e Danze per liuto — III Suite

Yevhen Stankovyc

Sinfonia da camera n. 3 per flauto e archi

Ludwig van Beethoven

Dalla Sinfonia n. 5 in do minore op. 67: I. Allegro con brio – IV. Allegro. Presto

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2023 ore 20

Cinema Lumière - Sala Mastroianni

DORNRÖSCHEN / LA BELLA ADDORMENTATA di Paul Leni (1917)

SONORIZZAZIONE A CURA DI VIRGINIA GUASTELLA SULLE MUSICHE DI OTTORINO RESPIGHI

DUB’S STEP DIALETTICA ENSEMBLE

FEDERICA DONISELLI soprano FEDERICA CASSATI contralto

SERGIO MARTELLA tenore DECIO BIAVATI basso

ALESSANDRO BONETTI violino GIULIA MANICARDI pianoforte

VIRGINIA GUASTELLA compositrice e direzione

Musiche di Respighi – PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

In collaborazione con Cineteca di Bologna

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2023 ore 20.30

Chiesa di Santa Cristina della Fondazza

QUARTETTO GUADAGNINI

LOUIS LORTIE pianoforte

Aleksandr Borodin

Quintetto in do minore

Ottorino Respighi

Quintetto in fa minore P 35

Ermanno Wolf-Ferrari

Quintetto in re bemolle maggiore op. 6

Si ringrazia per la disponibilità la Parrocchia della SS. Trinità

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023 ore 20.30

Teatro Duse

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

ANNA BONITATIBUS mezzosoprano

ALESSANDRO BONATO direttore

Ottorino Respighi

Suite per archi in sol minore P 41

Il Tramonto per mezzosoprano e orchestra

Ernest Chausson

Chanson Perpétuelle per mezzosoprano e orchestra

Georges Bizet

Suite di Arlesienne – Suite di Carmen

In collaborazione con Teatro Duse e Fondazione Arturo Toscanini

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023 ore 18

Cinema Lumière

Proiezione del docu-film

Ottorino Respighi: A Dream of Italy (1982, 74’, v.o. sottotitolata in italiano)

Una produzione Allegro Film – regia di Christopher Nupen

In collaborazione con Cineteca di Bologna

SABATO 30 SETTEMBRE 2023 ore 15-18

Accademia Filarmonica di Bologna – Sala Mozart

RESPIGHI, COMPOSITORE SENZA TEMPO

CONVEGNO a cura di Piero Mioli

Interventi di De Felice, Verdi, Paparelli, Dell’Atti, Potito Pedarra, Macinanti

In collaborazione con Accademia Filarmonica di Bologna

SABATO 30 SETTEMBRE ore 19

Accademia Filarmonica di Bologna – Sala Mozart

EMY BERNECOLI violino

ELIA ANDREA CORAZZA pianoforte

Ottorino Respighi

Humoresque dai Cinque Pezzi per violino e pianoforte

Alfredo Casella

Cavatina e Gavotta dalla Serenata per cinque strumenti

Ottorino Respighi

Sarabanda per violino e pianoforte (inedito, prima edizione per Schott a cura degli esecutori)

Elia Andrea Corazza

Autumn Suite

Ottorino Respighi

Aria dai Sei pezzi per violino e pianoforte

Nino Rota

Improvviso - Un diavolo sentimentale

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 ore 17.30

Piazza San Michele

PASSEGGIATA GUIDATA

ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DI RESPIGHI

durante la passeggiata è prevista una sosta nel Foyer Respighi del Teatro Comunale per ascoltare le musiche di Respighi e Casella eseguite allo strumento meccanico “Vorsetzer”

In collaborazione con Mirarte

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 ore 18, 18.30, 19

Teatro Comunale – Foyer Respighi

RESPIGHI SUONA RESPIGHI

“concerto meccanico” con lo strumento Vorsetzer della Fondazione Franco Severi

Musiche di Respighi, Casella

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 ore 20

Teatro del Baraccano

CENA A CASA RESPIGHI

LORENZO BIZZARRI / GABRIELE DUMA Ottorino Respighi

LUCREZIA VENTURIELLO / ANTONELLA FRANCESCHINI Elsa Respighi

GABRIELE DUMA regia e sceneggiatura

In collaborazione con Teatro del Baraccano

LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2023 ore 20.30

WEBINAR

OTTORINO RESPIGHI CONTESO FRA BOLOGNA E ROMA

Monica Fiumi relatrice

In collaborazione con Mirarte



MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023 ore 10

Teatro Auditorium Manzoni

Prova aperta per le scuole condotta dal compositore NICOLA CAMPOGRANDE

ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

OKSANA LYNIV direttrice

Musiche di Ottorino Respighi



MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

OKSANA LYNIV direttrice

TRILOGIA ROMANA

Ottorino Respighi

Le Fontane di Roma P 106 – I Pini di Roma P 141 – Feste Romane P 157

In collaborazione con Teatro Comunale di Bologna