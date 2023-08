Programma eccezionale per la nona edizione del Festival San GiovANNI '50 che si terrà il 25-26-27 Agosto e l’1-2-3 Settembre al Centro Sportivo di Via Castelfranco a San Giovanni in Persiceto! Ospite della manifestazione 2023 GRAN FERRO Cars & Bikes Contest, in collaborazione con Macchina a Vapore Museo Franco Risi, Bear’s Garage e American Brother Bologna US Cars! Per entrambi i weekend quindi expo cars e moto pre ’70 & American U.S. Car con premiazione ogni sera del miglior gran ferro! Altra importante novità di questa edizione il Pin up Contest San GiovANNI ’50, contest nazionale che si terrà sabato 26 Agosto con selezione valida per il concorso “Miss pin up WW2” di Roma!! Le concorrenti, divise in categoria under 35 e over 35 dovranno sfilare in abbigliamento anni ’40 –’50 e le vincitrici parteciperanno di diritto alla finale nella capitale! (info e prenotazioni cell. 393-0083119) Ecco nel dettaglio il programma della manifestazione: Venerdì 25 Agosto grande ritorno dei Rock’n’roll Kamikaze, un tornado di energia e rock’n’roll! Un’esplosione di buone vibrazioni alla quale è letteralmente impossibile sfuggire! Ad accompagnare la serata il dj set con vinili di Sandrino Dj! Sabato 26Agosto il primo ospite internazionale del festival San GiovANNI ’50 Denny Fisher! Direttamente da Londra un artista che ha calcato i palchi più prestigiosi quali The Royal Albert Hall, Wembley Arena, The Manchester Arena! Con le sue sembianze da gangster italo americano di Chicago e la sua voce suadente sarà accompagnato sul palco da The Good Fellas, per un concerto assolutamente da non perdere!!! A seguire dj set by Axel Woodpecker! Domenica 27 Agosto Little Til and The Gangbusters sul palco del festival! Classe 2001 Little Til (al secolo Attilio Malambri) è un giovane e talentuoso pianista e cantante cresciuto col pianoforte al posto del sonaglio e i dischi di Jerry Lee Lewis, Little Richard e Fats Domino nel comodino! Rhythm’n’blues, boogie, swing e rock’n’roll per un concerto pronto a trasmettere tutta l’euforia dei fabulous ‘50s! Al termine dj set by Sauro Dj. Venerdì 1 Settembre The Same Old Shoes in apertura del secondo fine settimana! Con il loro suono fresco e genuino ripercorrono la musica e la cultura country, rockabilly e rocn’n’roll in un affascinante viaggio a ritroso nel tempo! A seguire dj set by Beppe Dj! Sabato 2 Settembre Rudy Valentino e i Baleras in concerto! Swing, boogie, rock’n’roll, ironia e amore per la musica! Dopo aver preso parte a sette tourneè negli Stati Uniti, Umbria Jazz festival e a sette edizioni al Summer Jamboree di Senigallia approdano al Festival San GiovANNI ’50 per un viaggio alla riscoperta delle melodie e delle canzoni che resero grande l’Italia nel mondo: da Renato Carosone, Fred Buscaglione, Domenico Modugno ai grandi crooners italoamericani, dall’avvento del rock’n’roll alla dolce vita. In poche parole… “Dolce vita e rock’n’roll”! A seguire dj set by Sauro Dj. Domenica 3 Settembre l’ospite più atteso della manifestazione… direttamente da Londra SI CRANSTOUN! Originario della contea del Sussex, Si Cranstoun, che da ragazzo ha iniziato la sua carriera musicale per le strade di Londra, è stato paragonato a leggende come Jackie Wilson e Wynonie Harris. Con il suo straordinario carisma e la sua presenza scenica è pronto a trasmettere sul palco tutta la sua gioia ed energia in un concerto divertente e coinvolgente, dove sarà impossibile stare fermi!! A concludere dj set by Crazy Finger Dj. Tutte le sere inoltre lezione gratuite di ballo alle ore 19.00 in collaborazione con le principali scuole di ballo: Level 059 Dance Academy, The Happy Swingers, Ritmo Danza, Crazy Swing School e The Cotton Club! Sabato 2 Settembre alle ore 18.00 Visit Persiceto presenta la visita guidata “A passo di Swing!” in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto! Miriam Forni vi accompagnerà in un itinerario insolito e poco conosciuto per ripercorrere in occasione del festival San GiovANNI ‘50 luoghi e personaggi indimenticabili, nella Persiceto del boom economico e sociale del dopoguerra. Per info e prenotazioni: cultura.turismo@comunepersiceto.it – cell. 366-7174987. E per gustare al meglio la manifestazione stand gastronomico con cucina tradizionale, pesce e piadina in collaborazione con le società carnevalesche Maistof e Accademia della Satira! A fare da cornice il tradizionale vintage market ed esposizione American cars, oltre a un meraviglioso Luna Park! Godetevi infine l’esperienza il 2 e 3 Settembre del Dance Camp con i campioni mondiali di Boogie Woogie 2022 per due giorni di workshop con Dimitri & Alexsia! (per info e prenotazioni: dancecamp50@gmail.com – cell. 347-8310222). Non resta che lucidarvi le scarpe! Vi aspettiamo! L’Organizzazione: ApsPensieri in Swing FB san giovanni 50 IG Sangiovanni50

