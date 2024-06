Festival "Scena natura 2024"

Dal 26 giugno al 20 settembre 2024 torna, per la settima edizione, SCENA NATURA – Dialogo tra le arti e il verde al Fienile Fluò di Bologna. Il festival che coniuga arte e natura tra spettacoli di teatro, danza, cinema, musica e performance immersive Novità di questa edizione: NAVETTA FLUO’, una navetta dal centro di Bologna per raggiungere comodamente Fienile Fluò ed assistere agli spettacoli di Scena natura.



Torna, per la settima edizione, Scena Natura - Dialogo tra le arti e il verde, da mercoledì 26 giugno a venerdì 20 settembre.

La rassegna multidisciplinare, che si svolgerà presso l'incantevole Fienile Fluò (via di Paderno 9, Bologna), propone anche quest'anno un programma ricco e variegato, con oltre 30 appuntamenti che spaziano tra teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e performance immersive.

Gli spazi di Fienile Fluò, che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi, diventeranno il palcoscenico naturale per una serie di eventi che vedono i diversi linguaggi artistici mescolarsi armoniosamente, in un dialogo continuo con l'ambiente circostante.

Organizzato dall'associazione culturale Crexida/AnimaFluò, fondata nel 2003 dall’ attrice, autrice e regista Angelica Zanardi, il festival Scena Natura si distingue per la sua capacità di integrare l'arte con la natura, utilizzando il paesaggio come fonte di ispirazione e scenografia naturale. Ogni appuntamento, infatti, è pensato per mettere in relazione le tematiche attuali e i linguaggi contemporanei con l'ambiente, che diventa protagonista e guida della narrazione artistica.

Grande novità di quest’anno sarà il servizio NAVETTA Fluò, che permetterà al pubblico degli spettacoli di Scena Natura di raggiungere comodamente, senza pensieri, Fienile Fluò dal centro di Bologna. La navetta partirà da Via D’Azeglio 55 (di fronte al collegio S. Luigi). Il servizio navetta sarà attivo nelle date riportate in fondo al comunicato.



Si riconferma, inoltre, il progetto Scena Natura Open, una serie di residenze e di tutoraggi produttivi per progetti creativi in via di sperimentazione. Le giovani formazioni, infatti, sono accompagnate nelle varie fasi del loro progetto grazie all’incontro con professionisti del settore e i progetti di residenza e spettacolo sono inseriti nel programma di Scena Natura.



Di seguito la programmazione di Scena Natura 2024:



TEATRO:

Mercoledì 3 luglio alle ore 22.00 arriva TRUCIOLI, di e con Francesco Rotelli e Luca Zacchini, per la regia di Giulia Zacchini, e prodotto da Gli Omini in collaborazione con Met/Teatro Metastasio. Uno spettacolo di frammenti sparsi altamente infiammabili. Due attori e una valanga di voci, storie, caratteri. Il palcoscenico diventa una casa, una strada, una città intera, dove minuscoli personaggi ricreano una piccola Italia.

Il 10, 17, 24 luglio e 7 agosto, alle ore 22:00, torna TZA/TZI/KI - Ricette per esploratori dell’anima, uno spettacolo della compagnia Crexida /Anima Fluò su testo originale di Manuela De Meo e Angelica Zanardi, quest’ultima protagonista sul palcoscenico con Marco Muzzati. Tzatziki è un viaggio dentro noi stessi attraverso i sapori, una vera e propria degustazione teatrale che coinvolge gli spettatori attraverso tutti i sensi. Racconti, assaggi e ricette: rituali antichi capaci di curare la tristezza o di accendere desideri e passioni, cibi semplici o ingredienti esotici che ci parlano di paesi lontani, frutti selvatici che ci insegnano a baciare liberando le nostre emozioni.

Il 31 luglio alle 22:00, invece, sarà la volta di THE SHOW, di Elisa Denti e Manuela de Meo, con Elisa Denti, per la regia di Luigi D'Elia e prodotto da Sementerie Artistiche.

Entriamo con Adele nella palestra dove sta per iniziare un corso di wrestling: è costretta a frequentarlo per un mese come pegno per una scommessa persa con le amiche. A metà tra stand up e commedia, THE SHOW è una confidenza al pubblico fatta di battute, goffaggini e affetto, in una triangolazione continua tra i suoi pensieri, gli spettatori e l’interazione con gli altri personaggi evocati.

Spazio, infine, a due progetti nati grazie a Scena Natura Open.

Il 21 agosto, alle 22:00, spazio a MAMMA BLUES di Eleonora Cecconi, con Eleonora Cecconi e Federica Pieravanti, arrangiamenti e musica dal vivo dei RioSacro, illustrazioni di Sara Belia, per la regia di Eleonora Cecconi e prodotto da La Linea Gialla.

Un viaggio che racconta storie di donne conosciute e sconosciute, che hanno avuto il coraggio di affrontare gli ostacoli che la vita aveva in serbo per loro. Artiste che hanno fatto la storia della black music, ma anche donne normali che nelle voci di queste cantanti blues e soul degli anni ’40 e ’50 hanno trovato l’energia per compiere cose straordinarie.

Il 20 settembre alle 21.30, invece, SEI LA FINE DEL MONDO (LETTERALMENTE) di Annachiara Vispi, con Valentina Ghelfi e Selene Demaria, per la regia di Annachiara Vispi e la coreografia di Giulia Macrì.

Due donne, dialogando con video proiettati alle loro spalle, tratteggiano una distopica caricatura della nostra società: supermercati colmi di carne di mucca dove i nostri amati cani non possono entrare; lavorare per pagare medici che ci dicono che dobbiamo lavorare meno e lezioni di yoga per aiutarci con lo stress. Un ritratto del mondo comicamente assurdo e assurdamente reale.



MUSICA:

Tornano, anche quest’anno, gli immancabili appuntamenti musicali.

Si comincia il 7 luglio alle 19.30 e alle 21.30 con SHADES OF BLUE di Francesco Cavestri, giovane artista bolognese. Un concerto che si sviluppa intorno alle note in solo piano e synth e attraversa diverse atmosfere mescolando jazz, elettronica, fusion e hip hop per giungere a tributi a musicisti fondamentali nel suo percorso artistico come Ryuichi Sakamoto, John Coltrane e Massive Attack, il tutto in una continua ricerca dell’innovazione e di un sound all’avanguardia.

Il 21 luglio, alle 19.30 e alle 21.30, sarà la volta della cantante francese Emmanuelle Sigal che, accompagnata da Enrico Farnedi (ukulele, tromba e basso) e Tommy Ruggero (batteria e percussioni), presenta il suo nuovo disco LES EXPLORATEURS ovvero L'amore in tutte le sue forme, un lavoro ricco di elementi swing e folk e di una dose di pop-rock dal tocco leggiadro.

Il 28 luglio alle 19.30 e alle 21.30, invece, spazio al concerto di Daniella Firpo e Marco Lobo. Un viaggio nell'anima musicale del Brasile, che trasporterà l'ascoltatore dalla foresta amazzonica ai quartieri popolari del nordest e ai canti dei pescatori di Bahia. Attraverso canzoni originali e rivisitazioni di brani del repertorio popolare i due artisti baiani intrecciano voci, melodie e ritmi percussivi, evocando immagini e suoni che sembrano arrivare da oltre il mare e il tempo.

Il 4 agosto, alle 19.30 e alle 21.30, l’elettronica e il post-rock degli Oodal si fondono in un’atmosfera dream pop con suggestioni musicali che vanno dai Verdena agli Slowdive passando per The xx e tracce di cantautorato. Gli Oodal presenteranno il repertorio del loro album d’esordio DUE PUNTI, fresco di uscita per Santeria Records. Sul palco ci saranno Gaia Burgalassi (voce), Edoardo Martini (batteria elettronica e campionatori), Fabio Sarti (basso e synth) e Antonio Bacchi (chitarra elettrica).

Il 9 agosto alle 19.30 e alle 21.30 arriva infine LETTER TO NOTOS, un progetto nato da un percorso di residenza a Fienile Fluò, a cura del duo Siedl/Cao con Cao Thanh Lan e Gregor Siedl. Un’installazione live multimediale site specific con video e registrazioni sonore che catturano aquiloni, dotati di flauti eolici, che si librano nei cieli intorno a Fienile Fluò. Video e audio registrati si fondono perfettamente in una nuova composizione live con il clarinetto e l’armonica suonati dal vivo dai due artisti austriaci.



DANZA:

Il 25 agosto, alle 19.30, arriva CO-LAB INTERNATIONAL DANCE PROJECT a cura della compagnia Mualem/de Filippis Dance Projects, con le coreografie di Milla Koistinen, Michal Mualem e Gianalberto De Filippis. Una performance di danza dove centrali diventano la ripetizione, i gesti, la quiete e il movimento, l'ordine e il caos, passando dallo spazio reale a quello immaginato, dal riconoscibile e quotidiano allo strano e al poetico.

Il 1 settembre, invece, doppio appuntamento, con due performance di danza nel verde: la prima, di un noto coreografo italiano, che da anni sviluppa collaborazioni e residenze a Fienile Fluò; la seconda, di una coreografa greca.

Si parte alle 18.30 con lo spettacolo di Fabrizio Favale, LA BRUGHIERA, con Martina Danieli, Andrea Del Bianco, Fabrizio Favale, Filippo Scotti, e prodotto da KLm – Kinkaleri / Le Supplici / mk. Danze, attese, attraversamenti di prati e allontanamenti in prospettiva, segnali di fumo e costruzione di steccati che si fondono in un paesaggio punteggiato da una trama incoerente e una misteriosa complicità, quasi a voler catturare la selvaggia essenza di un quotidiano senza tempo.

Alle 19.00, infine, arriva RUNAWAY di Christiana Kosiari, con Christiana Kosiari, Labrini Gkolia e le musiche originali di Jan Van Angelopoulos. Una donna sul tapis roulant: corre, inciampa, si trucca, si sistema i capelli, recupera l’equilibrio in una corsa contro la corrosione del tempo. Ispirato dalle sfilate di moda, Runaway esplora la gamma di comportamenti e trasformazioni basati sugli standard di bellezza femminili dominanti.





PROGETTI IMMERSIVI:

Tornano, anche quest’anno, i progetti immersivi che coniugano l’esperienza artistica all’immersione sensoriale nella natura.

Il 27 giugno, il 18 luglio, il 1 e 14 agosto arrivano TRA GLI ALBERI WALK e TRA GLI ALBERI BY NIGHT, di e con Angelica Zanardi, con Marco Muzzati (percussioni) e Erica Sherl (violino), fragranze a cura di Giuseppe Caruso/Smell Atelier, prodotto da Crexida/Anima Fluò, due diverse esperienze di attraversamento sensoriale del paesaggio grazie ad una passeggiata dedicata agli alberi che si snoda, in dieci tappe, su un sentiero panoramico che parte da Fienile Fluò in un libero girovagare tra storia, leggenda e botanica.

Per ogni data ci saranno 2 appuntamenti: uno, Tra gli alberi walk, alle 19.30 con la luce del tramonto, e uno alle 21.30, Tra gli alberi by night, per scoprire, al chiaro di luna e guidati da lanterne, segreti, misteri, suoni e profumi degli alberi e alle diverse specie arboree.

Il 10 agosto, alle 22:00, è tempo di STELLE, un’opera sonora ed immersiva di Miscele d’Aria dove lo spettatore è invitato a sdraiarsi sul prato e ad osservare le stelle, ascoltando suoni e musiche eseguite dal vivo da sei musicisti e veicolati attraverso cuffie wireless. Un rito collettivo che amplifica lo spettro delle percezioni e delle emozioni. Miscele d’Aria Factory nasce dall’incontro tra l’artista, lighting show designer e performer Mariano De Tassis ed il musicista compositore e sound designer Carlo Casillo.

Sarà possibile, su prenotazione e per tutta la durata del festival, partecipare a LA VOCE DEGLI ALBERI che combina, in modalità immersiva, teatralità, musica e conoscenza del territorio e dell’ambiente. I partecipanti, individualmente o in gruppo, percorrono un sentiero panoramico collinare seguendo, in cuffia, la narrazione teatrale fornita attraverso device audio. Suddiviso in 10 tappe, di cui ognuna rappresenta l'incontro con un albero, il percorso è arricchito anche dalla possibilità di utilizzare un kit sensoriale-olfattivo. Le tappe installative del percorso sono realizzate dal progettista di installazioni museali Fabio Fornasari. La narrazione di Angelica Zanardi con musiche originali composte e suonate da Pasquale Mirra.



CINEMA:

La rassegna cinematografica di quest’anno, a cura di Giovanni Cuoghi, si intitola La città al cinema: lo spazio urbano e le sue vicende rappresentate nel grande schermo.

Si parte il 26 giugno, quindi con un appuntamento che unisce cinema e musica. Alle 19.30, infatti, si balla sulle note del dj set mentre, alle 22.00, spazio a DO THE RIGHT THING di Spike Lee, considerato uno dei migliori film del regista, che racconta l’esplosione delle tensioni razziali di un quartiere di Brooklyn nel corso di una giornata particolarmente calda.

Il 4 luglio, invece, scopriremo la nostra città, una Bologna mai vista al cinema, quella ripresa in 8mm da Luciano Osti, sorprendentemente ritratta in un periodo di grandi trasformazioni sul piano urbanistico e sociale, gli anni 50 e 60. La proiezione di BOLOGNA DEI MIEI TEMPI sonorizzata live da Die Angst, è per le 22.00 mentre, alle 19.30, torna il consueto dj set. La proiezione è in collaborazione con Home movies, il primo archivio in Italia dedicato interamente alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio filmico privato, familiare, amatoriale, industriale, sperimentale italiano.

L’11 luglio altro appuntamento della rassegna La città al cinema, con il dj set alle 19.30 e la proiezione alle 22.00 di PARIS VU PAR, sei episodi ambientati in diversi quartieri di Parigi, realizzati da sei registi emblematici della Nouvelle Vague: Jean Douchet, Jean Rouch, Jean-Daniel Pollet, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol.





WORKSHOP:

Il 14 e 15 settembre, alle 10.00 e alle 14,00 arriva VOCE IN NATURA, il workshop in natura sulla liberazione della voce condotto dalla cantante e vocal coach, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre, Selene Demaria. Si partirà dal rilassamento del corpo, dalla respirazione, per arrivare poi all’utilizzo della voce tramite versi, suoni e rumori e infine al canto. Nel contatto con l’ambiente naturale si troverà l’occasione per staccare dal quotidiano, sentire il nostro corpo più libero e connettersi più profondamente con noi stessi. Sapere utilizzare la nostra voce nel modo più adatto a noi, diventa essenziale non solo per comunicare e cantare, ma anche per liberarci da limiti.



LE ESPERIENZE DI GUSTO – “PACCHETTI” per gustare l’arte e vivere lo spettacolo

Per alcuni appuntamenti del festival sono state pensate due diverse formule che combinano l’esperienza artistica con quella del gusto:

SCENA NATURA PIC-NIC

Un’esperienza che abbina cibo e spettacolo in stile pic nic da gustare in pieno relax e comodamente seduti su morbidi cuscini e tappeti, con vista sui calanchi. Natura Pic-Nic comprende un cestino con focaccia farcita, birra o vino e acqua. In fondo al comunicato i dettagli di costi e modalità di prenotazione.

IL RINFRESCO DEL FIENILE va in scena!

Un’esperienza che abbina, teatro, gusto e natura.

Prima dello spettacolo, comodamente seduti al vostro tavolo nella terrazza giardino di Fienile Fluò, potrete assaporare un ricco assortimento di prodotti del territorio, tra verdure dell’orto e carni al barbecue. In fondo al comunicato i dettagli di costi e modalità di prenotazione.

Scena Natura 2024 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



È possibile tesserarsi all’associazione Crexida/Anima Fluò Aps e ottenere sconti sui biglietti e godere di altre promozioni acquistando Carta Fluò (15 euro) e Carta Fluò+ (35 euro), le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi: tutte le info al link https://www.crexida.it/cartafluo/.



Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it/scenanatura o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484



NAVETTA Fluò - DATE E ORARI

Prenotazione obbligatoria allo 051589484 / 334 6865540 / 388 8266932 Whatsapp

Costo servizio: 5 euro andata e ritorno

27 giugno, 18 luglio, 1, 14 agosto (Tra gli alberi walk e by night)

via d’Azeglio h 19 e h 21 15

Fienile Fluò h 21 e h 23 30

3, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 10, 21 agosto, 20 settembre (Trucioli, The show, Tzatziki, Mama Blues, Stelle, Sei la fine del mondo)

via d’Azeglio h 21

Fienile Fluò h 23 30

1 settembre (La Brughiera, Runaway)

via d’Azeglio h 18

Fienile Fluò h 21



SCENA NATURA PIC-NIC

Natura Pic-Nic comprende un cestino con focaccia farcita, birra o vino e acqua.

COSTO

spettacolo + pic-nic: 30 €, ridotto 28 €

spettacolo Tzatziki + pic nic: 35 €, ridotto 33 €

L’esperienza è abbinata alle passeggiate spettacolo Tra gli alberi walk e alle serate di teatro nelle date: 27 giugno, 3, 10, 17, 18, 24,31 luglio, 1, 7, 10, 14, 21 agosto



IL RINFRESCO DEL FIENILE va in scena!

Un’esperienza che abbina, teatro, gusto e natura.

Prima dello spettacolo, si potrà assaporare un ricco assortimento di prodotti del territorio nella terrazza del fienile, tra verdure dell’orto e carni al barbecue.

COSTO

Cena + spettacolo 40 € (bevande escluse)



La formula è pensata in abbinamento alle serate di teatro, in alternativa a Natura pic nic, nelle date: 3, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21 agosto.



Per prenotazioni: consultare il sito di FIENILE FLUO’ al link https://fienilefluo.superbexperience.com/