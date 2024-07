Festival sperimentale Campeggia: residenze artistiche, concerti, incontri, installazioni

Dall’11 al 14 Luglio si apre la seconda Campeggia con una programmazione immersiva di residenze artistiche, concerti, incontri, installazioni e laboratori, tutte le esperienze si svolgono nel campeggio culturale della città, dove stare ed abitare rinnovano il proprio senso accentuando l’aspetto comunitario e collaborativo nel sostenere la cultura come aspetto determinante di un luogo.



Le artiste in residenza sono: zoe francia lamattina, agnese gabrielli, lucrezia rosellini.

Le tre artist* s’incontrano durante il corso di formazione “I corpi e le voci della danza” organizzato dalla Regione Emilia Romagna, creando per l’esito finale “dichiaro che sei qui viva benché a pezzi”, che sarà presentato GIOVEDì 11 LUGLIO ORE 21:00,



Zoe Francia Lamattina si muove tra pratiche corporee, arti performative e femminismi

speculativi. Ha base a Venezia dove consegue la laurea in arti multimediali all’università Iuav.

Agnese Gabrielli studia danza contemporanea diplomandosi presso la Civica Scuola di

Teatro Paolo Grassi, e si laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università di Bologna.



Lucrezia Rosellini, viene da studi bigami, laureandosi in Filosofia e formandosi in danza contemporanea. Si interessa alle pratiche di creazione che ibridano formati e dispositivi performativi, per lo più attraverso i linguaggi della danza e della scrittura.



Ritroveremo il collettivo anche l’ultimo giorno de La Campeggia FS con una restituzione libera della permanenza e dell’incontro che si svilupperà nei 4 giorni di campeggio. L’appuntamento è DOMENICA 14 LUGLIO ORE 19:00.





VENERDI 12 LUGLIO ORE 21:00, il primo appuntamento di ricerca musicale coordinato da Fabrizio Puglisi “Art Is Short, Life Is Long”- Improvvise Azioni nella Natura.



Il “primo movimento” vedrà l’elettronica in varie forme incontrarsi con i suoni acustici del sax soprano delle percussioni e del gayageum, strumento tradizionale coreano, con il contributo di Filippo Giuffrè, Fabrizio Puglisi e del trio Nuatr3.



NUATR3

‘sinawi in 3’

Koun Jeong - pianoforte e gayageum

Giulia Carriero - sax soprano, sax alto

Andrea Fabris – elettronica e percussioni



'Nuatr3', è l’incontro musicale tra la pianista coreana Koun Jeong (pianoforte e Gayageum), Giulia Carriero (sax soprano e alto) e Andrea Fabris (live electronics). Il progetto del trio si dedica in particolare alla rilettura del repertorio del ‘Gugak’, musica tradizionale coreana, con particolare riguardo al ‘Sinawi’, una branca della musica tradizionale coreana che si basa sull’improvvisazione, nella ricerca di un linguaggio ibrido tra l'elettronica sperimentale, acustica ed improvvisazione non idiomatica. Il trio, ispirandosi alle sonorità della musica tradizionale, si dedica inoltre alla composizione di brani originali. Lo spirito di ricerca che guida il progetto, muove la creatività dei musicisti coinvolti in un costante confronto con il pubblico e con l’ambiente nel quale avvengono le loro performance, restituendo la felice esperienza di un rito contemporaneo.



SABATO 13 LUGLIO 21:00 “Il confine incerto della sera” Reading-concerto performativo parole e voce di Virginia Farina musiche di Simone Martinetto

In collaborazione con il patto della lettura del Comune di Bologna, il sabato viene dedicato alla parola, all’incontro e alla condivisione con le poetesse del territorio. A notte inoltrata, attorno al braciere, si legge a voce alta in modo libero e spontaneo, ecco DOSE, appuntamento che da molti anni proponiamo.



Oltre alla programmazione delle performance la Campeggia offre la possibilità di praticare con durante la giornata, piantare la propria tenda e viversi completamente l’atmosfera del festival.



Durante le giornate si può incontrare:



Il Laboratorio con Giuseppe Mongiello “BREVE” lo troviamo l’11 e 12 Luglio ore 18:00-20:00. 13 e 14 Luglio ore 10:30-12:30.



Il breve è un oggetto personale, complementare ai popolari sacchettini conosciuti come “abitini” o “scapolari”, destinato a conservare, proteggere e favorire influenze generiche e soggettive.

E’ composto, di solito, da: una tela che contiene al suo interno, sigillata o cucita, una breve frase o formula scritta a mano, su un biglietto-foglietto piegato o arrotolato; altri piccoli materiali di particolare significato.

Il breve è un esempio caratteristico di utilizzazione marginale dello scritto, in quanto ha una funzione del tutto diversa da quella di registrazione e trasmissione del pensiero e della parola in forme scritte.

Il suo aspetto materiale è totalizzante rispetto al suo contenuto testuale, infatti il testo interno al breve è ordinariamente destinato a restare segreto, invisibile e non essere letto.

Sia quanto alla tipologia, sia alla sua funzione, il breve, si presenta come un caso particolare di quel complesso di oggetti da riferirsi alla «superstizione» dello scritto.



Giuseppe Mongiello fiber art, performance. Si è formato in filatura, tessitura e tintura popolare presso il Museo del Bisso del Maestro di Tela e Bisso marino Chiara Vigo, SU, (2013-2019)alla Fondazione Arte della Seta Lisio, FI, e attraverso ricerche sul campo, come collaboratore di Maria Pasqui, in aree tribali dell’India e del sud est asiatico. Ha studiato teorie e pratiche della performance alla The Momentary Now Performance School di Marcella Vanzo, ZonaK, MI, (2019-2020) e frequentato Laboratori-Masterclass di:

Eugenio Barba, Andrea Cramarossa, DOM-, Effetto Larsen, Salvo Lombardo, Tiago Rodrigues, Francesca Sarteanesi, Virgilio Sieni, Teatringestazione; nell’ambito delle arti visive presso Scuola di Alta Formazione FMAV, Scuola di Filosofia Fondazione ICA, Mountain Academy, A Cielo Aperto, Pietro Gaglianò, Cecilia Mangini.



Ekodanza da giovedì a sabato 9:30-11:00 propone una pratica di movimento e danza per tutt*. La pratica si concentra dopo una prima parte esperienziale e somatica nell’aumentare le occasioni per Incontrare e sperimentare modelli di movimento ed esperire altre possibilità di intreccio con il mondo. La pratica è aperta a tutt* i corpi che si muovono con abitudine, lascia la possibilità di integrarsi e ritrovarsi. Le pratiche sono guidate da RO Kamila Zerbini.



Ro Kamila Zerbini, esperta di trasmissione del movimento da molti anni, incorpo dei processi dinamici che si manifestano in una complessità e precisione di conduzione della pratica. Da alcuni anni apre le pratiche alle intergenerazionalità come plus generativo di forme e nuovi intrecci. Nella sua vita artistica crea contesti e luoghi aperti dove la sperimentazione smargina e il mondeggiare avanza con leggerezza.





NOTIZIE PRATICHE:

Durante il festival c’è la possibilità di risiedere campeggiando nel parco o nel centro culturale. Il campeggio culturale favorisce un diverso modo di vivere le proposte delle città d’arte riaprendo il dialogo tra gli spazi naturali e le città, tra le periferie e il centro, tra le proposte culturali immersive e il turismo “mordi e fuggi”.



Per la stagione estiva il parco e il centro culturale saranno curati e resi accoglienti per ospitare l_ artist_ in residenza e i visitatori, il punto ristoro La PaleottA, con proposte vegetariane e genuine sarà aperto per la stagione estiva dal giovedì alla domenica.



Il parco è raggiungibile in sicurezza a PIEDI da via Toscana, con il bus 13 e 96 dal centro città e il Bus Notturno N6, con il treno scendendo alla fermata Rastignano, dove trovate anche un parcheggio per lasciare l’auto, dista 5 minuti a piedi dall’oasi Paleotto. Dalla chiusa sul fiume Savena, si può percorrere il sentiero CAI 913 (difficoltà facile/medio), da noi rinominato il “sentiero di Camille” e dopo 20 minuti giungere nell’Oasi Paleotto.



Le persone con ridotta mobilità, possono chiamare l'organizzazione per accedere con l'auto fino al centro culturale.



Ingresso gratuito con tessera del centro culturale (5 euro la si può fare in loco). Per accedere ai servizi bar e ristoro occorre la tessera AICS (si può fare in loco 5 euro). per i laboratori o pratiche si chiede un'offerta volontaria e consapevole. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno regolarmente all’interno del Centro Culturale Paleotto11



La Campeggia FS fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosse e coordinate dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana_ Territorio Turistico Bologna Modena. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Pianoro, con la collaborazione del Patto per la lettura del Comune di Bologna, di NaturaSì e AICS. Ideato e organizzato dall’Ass. culturale Selene Centro Studi Ekodanza APS in collaborazione con le associazioni della rete Paleotto11. La direzione del festival è condivisa tra Martina Delprete e Ro Kamila Zerbini.