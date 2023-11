XVIII edizione del Festival "La Violenza Illustrata"

Torna anche quest’anno il Festival La Violenza Illustrata, giunto alla XVIII edizione. Mostre, dibattiti, presentazioni, spettacoli teatrali e tanto altro, decine di eventi a costruire una rassegna culturale all’insegna dell’uguaglianza di genere e del contrasto alla violenza sulle donne.

Il Festival, organizzato dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, aderisce alla campagna ONU “Sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere”, giunta alla trentaduesima edizione. Lanciata per la prima volta nel 1991 dall’Istituto per la Leadership Mondiale delle donne e in seguito adottata da UNWomen, la campagna costituisce la cornice internazionale all’interno della quale si inserisce il Festival.

A costruire la cornice di questa edizione del Festival è la Casa, non solo come parola ma come concetto identitario e politico. Una casa tutta per sé, una casa come rifugio, come luogo in cui vivere libere dalla violenza, una casa per stare e una per ricominciare, una per fare cultura e politica contro la violenza. E sono tanti i mattoni che vanno a costruire la Casa temporanea e diffusa su tutto il territorio bolognese che ospiterà la XVIII edizione del Festival: dalla violenza digitale alla vittimizzazione secondaria, passando per ecofemminismo, rappresentazione cinematografica e mediatica, presentazioni di libri e spettacoli teatrali.

L’illustrazione di quest’anno, scaricabile in allegato, è stata realizzata da Anna Resmini e rappresenta un luogo colorato in cui tante donne insieme, disegnano e ridipingono possibilità, costruendo alternative alla violenza.