Festivalto: a monte sole tre giorni di musica, cultura, memoria con Marky Ramone, Giorgio Canali, Shingai

Concerti, dj set, tavole rotonde, spettacoli, mostre e un campus residenziale dedicato agli studenti per parlare di ambiente, pace, cittadinanza attiva nel cuore del Parco Storico di Monte Sole a Marzabotto, per celebrare la vita nei luoghi che furono teatro del più efferato eccidio delle SS naziste in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale.



Tutto questo è FESTIVALTO, in programma dal 1° al 3 luglio con un ricco calendario di eventi, incontri, concerti e dj set, invitando i partecipanti a respirare l'atmosfera di un luogo unico: si potrà infatti, per chi lo desidera, campeggiare liberamente immersi nel verde del Parco, mentre per gli altri sono attivi servizi di navetta gratuiti dalla stazione di Pian di Venola al Poggiolo - Rifugio Re_Esistente, cuore della manifestazione, per poter raggiungere il festival in maniera sostenibile.



Tra gli ospiti di venerdì 1 luglio il fotografo Oliviero Toscani, che presenterà il suo libro “I bambini ricordano. Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944”, con le storie e le immagini dei superstiti della strage, e l'artista CAOS che realizzerà nell'area del "pratone" dei concerti un'installazione site specific dal titolo "LibertàLuogoComune".

Al tramonto l’area del Memoriale della chiesa di San Martino farà da suggestiva scenografia a “Un cristiano. Don Giovanni Fornasini a Monte Sole”, di e con Alessandro Berti dedicato al parroco di Monte Sole, ucciso pochi giorni dopo il 29 settembre 1944, a soli 29 anni. In serata, a partire dalle 21 i concerti, con gli España Circo Este, Marky Ramone, il leggendario batterista dei Ramones, il jazz/hip-hop degli Studio Murena e i dj set.



Sabato 2 luglio due tavole rotonde dedicate alla mobilità sostenibile e alla cultura, laboratori gratuiti di riuso e riciclo creativo, e i concerti alla sera con la band bolognese Korobu, il “mago delle tastiere” Enri Zavalloni, storico collaboratore di Mike Patton, e Shingai, frontwoman e bassista della mitica band londinese The Noisettes.



Domenica 3 luglio la tavola rotonda dedicata alla memoria con la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e altri, e ancora la musica con il pianista e compositore Francesco Lettieri, il post punk dei Gomma, e il gran finale con Giorgio Canali, leggendario chitarrista dei C.C.C.P. e nume tutelare di alcune delle produzioni indie che hanno segnato gli ultimi vent’anni della scena musicale italiana, dai Verdena alle Luci della Centrale Elettrica, dai Tre Allegri Ragazzi Morti a Zen Circus a Motta.





Festivalto è ideato da Maria Rosaria Santangelo, Segretario Generale di SIEDAS - Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti, ente coordinatore del festival. La manifestazione è promossa da Ozono Factory Aps, associazione di giovani operatori culturali che dal 2020 gestisce Il Poggiolo – Rifugio Re_Esistente nel cuore del Parco, da Lemon – La Limonaia di Fucecchio e da Legambiente Circolo di Pistoia Aps.



L’accesso a Festivalto e a tutti gli eventi è gratuito: tutte le informazioni sono reperibili sulle pagine social della manifestazione.



FESTIVALTO – I EDIZIONE

1>3 luglio 2022, Parco Storico di Monte Sole, Marzabotto

Un progetto di: Binario69, Il Poggiolo Rifugio ReEsistente, La Limonaia Club Fucecchio

Con il contributo di: Comune di Marzabotto, Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Con la partnership di: SIEDAS, KeepOn LIVE, Legambiente Circolo di Pistoia Aps



Con la collaborazione di: Scuola di Pace Monte Sole, Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, Legambiente Emilia Romagna, Legambiente Toscana, Medici Senza Frontiere Italia