Fiabe e burattini prima delle vacanze (a prezzi ridotti). È una settimana speciale quella di SeRestate – La Cultura si fa spazio, la rassegna di appuntamenti le nuove generazioni negli spazi all’aperto del Teatro Testoni Ragazzi di Bologna. Per salutare le famiglie prima della pausa d’inizio agosto, tutti gli appuntamenti di questa settimana sono proposti con biglietti al prezzo scontato di 4€ a persona. Con gli ultimi appuntamenti di luglio, infatti, termina la prima parte della, che riprenderà dal 26 agosto prossimo con nuovi spettacoli e attività per i giovani pubblici, fino a fine settembre.

Il programma completo e i biglietti sono disponibili su www.testoniragazzi.it.

In programma questa settimana

Martedì 27 luglio alle 18.00 l’appuntamento settimanale con le letture gratuite si rinnova con Ragazz* leggono per ragazz*. Un appuntamento di un'ora e mezza dedicato a chi ha dagli 11 anni in su, senza accompagnatore adulto, in cui discutere e confrontarsi su libri, brevi estratti e parti di testo, scoprendo insieme come la lettura ad alta voce possa trasformare il senso e il significato di ciò che si sta leggendo. L’incontro è realizzato in collaborazione con gli Avamposti di lettura delle Biblioteche Casa di Khaoula, Natalia Ginzburg e Salaborsa Ragazzi. Per partecipare è richiesta prenotazione su www.testoniragazzi.it.

Mercoledì 28 luglio alle 18.00 i burattini del giovane e pluripremiato Mattia Zecchi saranno i protagonisti di “Le disavventure di Fagiolino” consigliato dai 4 anni. Lo spettacolo è un insieme di farse e atti unici che vedono l'intramontabile eroe bolognese coinvolto in peripezie ed avventure. Fra guizzi e lazzi, scherzi e trabocchetti, il nostro protagonista si troverà ad affrontare varie imprese, sempre col cattivo di turno pronto a prendersi gioco e approfittarsi dei più deboli. Biglietti al prezzo speciale di 4€ acquistabili solo online su www.testoniragazzi.it.

Sempre mercoledì 28 luglio ma alle 21.30 è in scena “Storia d’amore e di alberi”, spettacolo di Luigi D’Elia e Francesco Niccolini con Simona Gambaro consigliato dai 6 ai 10 anni, prodotto da Compagnia INTI.

Un piccolo uomo dal passo da pinguino e con un elmetto rosso entra in sala, stracarico di oggetti che porta dentro a uno zaino più grande di lui, tenuto insieme da legacci e ricordi. Non abbastanza carico, porta con sé pure una vecchia valigia recuperata chissà dove. Ma chi è?

Quando si ferma, guarda i bambini, tira un grosso sospiro e finalmente comincia a raccontare del suo strano mestiere di angelo custode e dei suoi strampalati clienti, come quell’uomo che un giorno in una terra lontana si mise a piantare alberi.

Uno spettacolo di parola intenso e poetico, ricco di disavventure e di immagini evocate: nuvole perdute, paesaggi da guardare a occhi chiusi, e poi circhi, canarini, fiere e clown. Ma al centro resta una figura, quella di un grande uomo e piccolo giardiniere divino, che con la sua ostinata generosità voleva ridare vita a una foresta. Biglietti al prezzo speciale di 4€ acquistabili solo online su www.testoniragazzi.it.

Il fine settimana è tutto dedicato a “L’Acciarino Magico” della compagnia Il Baule Volante, con Andrea Lugli e l’accompagnamento musicale dal vivo di Stefano Sardi. Uno spettacolo per il pubblico da 6 a 10 anni proposto venerdì 30 e sabato 31 luglio alle 21.30.

Lo spettacolo presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma cara all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza, affrontare le paure ed esplorare le proprie profondità emotive.

Un soldato marciava tornando dalla guerra. Il suo zaino era quasi vuoto e la sua pancia pure, ma nel cuore aveva grandi speranze e sentiva il mondo sorridergli. Camminando incontrerà una strega che, in cambio del suo coraggio, gli offre monete d’oro, d’argento, rubini e diamanti.

È solo la prima di una serie di avventure mirabolanti dove trovano posto un cane fatato, ricchezze, fortuna ma anche pericoli, vicoli oscuri, speranze, profezie, incontri misteriosi, l’amore di una bella principessa e persino un immancabile lieto fine. Biglietti al prezzo speciale di 4€ acquistabili solo online su www.testoniragazzi.it.

Tutti gli appuntamenti sono realizzati nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza in vigore, a tutela della salute di chi assiste e realizza gli eventi. Ricordiamo che tutte le persone sopra i 6 anni dovranno indossare la mascherina chirurgica. Tutte le informazioni sulle misure di sicurezza sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/BentornatiAlTestoniRagazzi.