Cestino di vimini e tovaglietta: è "Ficnic", l’unico picnic al coperto sotto la vigna di Fico

Sabato 9 ottobre a partire dalle ore 19.00, a FICO Eataly World, basterà un cestino di vimini, una tovaglia a quadrettoni e cuscini per sedersi sotto il romantico vigneto stellato al coperto, fra musica e soprattutto buon cibo italiano. Torna a Bologna il FICNIC, il pic nic di FICO Eataly World per famiglie, coppie e amici, che nella stagione autunnale si svolge nello splendido contesto della Vigna interna del parco, al riparo da eventuale pioggia e maltempo, sotto le magiche luci del vigneto. Sembrerà di cenare davvero sotto le stelle, circondati da grandi botti contenenti bottiglie di vino di ogni provenienza geografia, rigorosamente italiano.

E' possibile acquistare in anticipo il biglietto per l’ingresso a FICO + FICNIC sul sito https://www.fico.it/it/eventi/fic-nic-in-vigna (al prezzo di €19 per un cestino di prelibatezze). Poi direttamente il 9 ottobre dalle ore 19:00 potrai recarti presso il banco accettazione del FICNIC alla rotonda del Vino, consegnare il tuo biglietto e ritirare il cestino e i ticket food/drink.

E' possibile scegliere il menù regionale e il drink che più ispira e ritirarlo nel punto ristoro prescelto, con i ticket che ti sono stati consegnati. Il personale di FICO sarà a disposizione per indicare sulla mappa tutti i punti ristoro e per qualsiasi informazione: "Da questo momento in poi, potrai cercare la tovaglietta corrispondente al numero che hai trovato nel cestino e goderti il tuo FICNIC!"

E non finisce qui…Nella stessa serata, sempre dalle ore 19 in poi, ci sarà la TERRAZZA LATINA by Latin Pop con Dj Pedro Laformula, presso il Frutteto o Serra a seconda delle condizioni atmosferiche. Per chi ha acquistato il FICNIC l’accesso alla festa latina sarà compreso nel biglietto di 19€, mentre per coloro che entreranno senza FICNIC, l’ingresso al parco è al prezzo di 10€ inclusa una consumazione.

