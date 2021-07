Estate a Fico: il programma di agosto tra giochi e animazioni, c'è anche la festa di Ferragosto

Ingresso gratuito per bambini sotto i 90 cm, 10 euro in cassa e 8 euro online

Che succede in agosto a Fico? Succede che i weekend e il Ferragosto diventano giornate speciali da trascorrere fra giochi, quiz, baby-dance e tanti buoni sapori nel parco tematico di via Canali, che (tutto rinnovato) è già diventato la destinazione più quotata per l'Emilia-Romagna.

Ecco il programma completo, valido per tutti i sabati e le domeniche (07-08; 14-15; 21-22; 28-29)

QUIZ DELLA PIZZA IN ARENA - dalle 12.00 alle 19.00. Il quiz parte ogni mezz’ora.

Durante i weekend in arena si svolge il Fico quiz live in collaborazione con Rossopomodoro. Nell’arena centrale i visitatori saranno intrattenuti da curiosità, domande e giochi sull’alimento più conosciuto al mondo. Solo chi indovina tutte le risposte vincerà una pizza presso la pizzeria di FICO.

ANIMAZIONE PER BAMBINI IN AREA GIOCHI (davanti a Jubatti) - dalle 11.00 alle 19.00

Un animatore sarà presente per coinvolgere i bambini e farli interagire con l’area giochi (twister, calcetto balilla, balla con me, salto in lungo, gioco dell’oca, beach volley ecc).

BABY DANCE IN AREA GIOCHI – ore 16:00

La Mascotte di FICO, con l’animatore dell’area giochi, faranno ballare tutti i bambini con la sigla di FICO.

GIOCO DEL MESE PER BAMBINI: PIZZA MASTER – IN FRUTTETO – ore 15:00 e ore 18:00

In occasione del mese della pizza a FICO il frutteto si trasforma in una grande e fantasiosa pizzeria!

I bambini dovranno correre tra gli alberi alla ricerca dei più svariati ingredienti richiesti dai loro affamanti genitori e farcire la gigante pizza margherita.

Sabato 14 agosto – FERRAGOSTO DA FICO

Una giornata per festeggiare il ferragosto con varie attività:

Arrosticinata in stile Abruzzese a partire dalle 18:00, nell’area grill all’aperto

Spazio Latino by Latin Pop con musica di Dj Chocolate

Quizzone di ferragosto in Arena: il quiz mensile si arricchisce di premi in questa giornata speciale

Animazione per bambini in spiaggia: le nostre animatrici sfideranno i nostri piccoli ospiti, nei tipici giochi da spiaggia del Ferragosto italiano

Campo da Beach Volley aperto a tutti. Organizza la tua sfida a Beach Volley o a Racchettoni con famiglia o amici.

Sabato 21 e Domenica 22 agosto – TORNEO DI BEER VOLLEY

Un Torneo di Beer Volley in collaborazione con il birrificio artigianale Baladin, rievocherà atmosfere da spiaggia. Nel campo da Beach volley di Fico si consumerà una sfida all’ultima pinta!

Sabato i gironi, Domenica sfide a eliminazione diretta e Finale. Iscrivi sul sito www.fico.it la tua squadra.

Sabato 28 e Domenica 29 – ARTIFICO edizione Estiva

Il mercatino degli artigiani non va in vacanza! Anche ad agosto un’immersione nell’arte artigianale del nostro Paese, nella capacità tutta italiana di creare con le proprie mani, oggetti unici e inimitabili. Troverete gli stand degli artigiani dell’associazione Creartisti, nella zona dei dolci.

