Natale e festività a FICO: degustazioni, giostre per bambini, shopping e il veglione di Capodanno

Prezzo da 10 euro in cassa, ingresso ibero per bambini sotto i 90 cm

Dalle specialità culinarie di ogni regione d’Italia a idee regalo artigianali, passando dalle degustazioni ad esperienze da condividere: il Parco tematico del cibo di Bologna si prepara al periodo natalizio con un fitto calendario di eventi e iniziative per adulti e bambini. FICO Eataly World durante le festività natalizie si prepara a diventare la casa di tutte le famiglie italiane, dove scoprire tradizioni, assaggiare specialità regionali e acquistare prodotti unici e originali dalle migliori produzioni gastronomiche d’Italia e dalle 13 fabbriche presenti all’interno del parco.

Passeggiando per i 15 ettari del Parco, chi è alla ricerca di idee-regalo da mettere sotto l’albero troverà sicuramente ispirazione tra pregiati oggetti d’artigianato esposti nei diversi stand dei mercatini di Natale, esperienze e corsi culinari all’interno del Parco e nuovi cofanetti FICO.

Gli eventi in programma nel mese di dicembre:

Quello di dicembre sarà per FICO un mese ricco di iniziative per tutta la famiglia: il parco sarà immerso in un’atmosfera speciale condita dalle specialità gastronomiche tipiche del Natale e da eventi speciali che accompagneranno l’avvento delle festività più attese dell’anno.

Primo appuntamento in calendario per il giorno dell’Immacolata – mercoledì 8 dicembre – con Pici Show insieme all’associazione “Amatori Pici Chianciano”: dalle ore 12 alle ore 19 un evento per tutelare, tramandare e proporre ai visitatori di FICO un piatto tipico della tradizione culinaria toscana. Dopo la dimostrazione di Appiciatura, ci sarà la disfida dei Pici con due condimenti differenti e il pubblico potrà assaggiare e votare il condimento preferito.

Nei fine settimana (4-5/ 8/ 11-12/ 18-19 dicembre) FICO ospiterà i Mercatini artigianali di Natale, in collaborazione con l’Associazione Creartisti: una tradizione secolare che offrirà al pubblico del parco la possibilità di ammirare le creazioni originali di decine di artigiani e dedicarsi agli acquisti di regali e decorazioni speciali: borse fatte a mano, lampade colorate, gioielli unici, tessuti, cinture, portafogli, piccoli alberi di Natale e molto altro. In collaborazione con la famosa pasticceria siciliana della Famiglia Palazzolo, esistente dal 1920, tutti i fine settimana in Arena ci sarà il Quiz sui dolci di Natale con degustazioni e premi.

Oltre ai giovedì e venerdì dove i bambini potranno sbizzarrirsi nel parco godendo delle giostre e di tutte le iniziative permanenti pensate per loro, i fine settimana (4-5-8-11-12-18-19 dicembre) verrà dedicato loro ampio spazio con l’animazione e le attività di “Benvenuti al Polo Nord”, e cioè un fantastico viaggio tra l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli e la casa di Babbo Natale, allestiti all’interno di FICO.

Sempre per i bambini, i fine settimana dell’11-12 e 18 -19 dicembre, dalle ore 12 alle ore 18, ci sarà la possibilità di personalizzare con disegni fatti a mano dai bimbi stessi o tramite grafiche al computer i tubetti di bolle di sapone per fare un regalo di Natale assolutamente originale!

Anche per genitori e adulti gli eventi da non perdere e da segnare sul calendario sono molti: venerdì 26 novembre e venerdì 10 dicembre da FICO sarà un “venerdì americano” all’insegna del ballo country e del divertimento, mentre tutti i giovedì dal 25 novembre al 16 dicembre saranno dedicati ad “AperiFICO” realizzato nell’area beach del Parco, l’unico modo per godersi anche in autunno un aperitivo con i piedi nella sabbia.

Save the date per l’11 dicembre, quando il parco tematico presenterà la propria stagione natalizia con un grande FICO Christmas Party. In compagnia della musica e dell’intrattenimento, a partire dalle ore 19:00 sarà possibile passare da un aperitivo nell’area beach del parco alla serata di musica latina tutta da danzare con la musica di Latin Pop.

L’apice della stagione natalizia di FICO si raggiungerà ovviamente in occasione della grande Festa di Capodanno, che dal pomeriggio del 31 dicembre andrà avanti ben oltre la mezzanotte con ben 5 piste da ballo a tema per accogliere il 2022 nel Parco del cibo unico al mondo.

La migliore gastronomia del Paese è a FICO

Non c’è altro luogo dove a pochi passi sia possibile comprare un panettone della tradizione piemontese e calabrese e una cassata siciliana appena sfornati: a FICO, per le feste, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Biscotti e torte, cannoli e sfogliatelle, ma anche formaggi freschi, profumate mortadelle, tortellini e pasta sfoglia tirata a mano dalle sfogline, pasta secca di grano duro e all’uovo, conserve di frutta e verdura, sughi gustosi, dal pomodoro al ragù, cioccolato, confetti di Sulmona, amarene, liquirizie calabresi, torrone… Fino ai prodotti a marchio FICO, realizzati interamente all’interno delle 13 fabbriche e delle aziende presenti nel parco. Ogni acquisto fatto a FICO racchiude la sapienza, la cura, la passione per il cibo e per la tradizione italiana, che tra i suoi ingredienti principali conferma l’altissima qualità, eticità e attenzione per i dettagli.

Non solo cibo

Uscendo dall’ambito enogastronomico, a FICO si possono acquistare eccellenze nostrane ideali per i regali natalizi, come ad esempio le composizioni florali di Flora Toscana, i Prodotti per la cura dei capelli e della pelle ecobiologici certificati 100% Made in Italy di Sendo, le ultime uscite di saggistica e narrativa, insieme a volumi dedicati alla cucina e al territorio di Librerie Coop. E ancora per la casa, elettrodomestici, attrezzi da cucina e oggettistica da arredamento da Kartell, Industria Vetraria Valdarnese, Fratelli Guzzini, Shoenhuber, Coltellerie Berti, Rcr Cristalleria Italiana,Sambonet, Paderno, Whirpool, Alessi, Marcato, Smeg.

Le gift card e gli abbonamenti a FICO

Chi è indeciso su cosa scegliere, può puntare sulle gift card (del valore dai 25 ai 200 euro), tessere prepagate acquistabili online sul sito fico.it/it che si possono utilizzare all’interno di FICO per mangiare, acquistare i prodotti del bazar e partecipare a eventi, corsi, esperienze e degustazioni.

Già disponibili anche gli abbonamenti a FICO validi per la stagione 2022, che permetteranno ai visitatori di accedere al parco tematico e al Luna Farm (il luna park a tema contadino) illimitatamente per tutto il prossimo anno a un prezzo vantaggioso.

Acquistare passeggiando, tra un calice e un assaggio

Tutto ciò che viene prodotto a FICO si può acquistare passeggiando per il parco, presso le botteghe delle fabbriche (con il carrello o la pratica e divertente FICO bike dotata di cestello, da ritirare gratuitamente al welcome desk dell’ingresso principale), oppure a fine percorso, nel grande bazar di Eataly, con un vastissimo assortimento e la possibilità di realizzare pacchi di Natale. Le casse si trovano a entrambi gli ingressi/uscite. E per viaggiare leggeri, c’è Poste Italiane: di fronte al mercato di Eataly, subito dopo le casse, un ufficio postale per spedire gli acquisti direttamente a casa o per farli recapitare sotto l’albero dei fortunati destinatari.