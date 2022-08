FICO ESTATE: aperitivo, grigliate, balli e picnic nel frutteto di FICO

Proseguono gli appuntamenti di FICO Estate, il programma di eventi che FICO realizza tra gli alberi del proprio frutteto per l’intera stagione estiva fino al mese di settembre.

All’interno del format, la serata del giovedì - dalle 19:00 all’1:00 – è dedicata all’AperiFICO, che accoglie gli appassionati dell’happy hour in una location unica abbracciata da un frutteto mediterraneo tra albicocchi, ciliegi, peri, cespugli e prati verdi: la soluzione ideale per regalarsi un aperitivo nel verde pur restando in città e per trascorrere in compagnia le lunghe serate estive tra natura, musica, divertimento e una vastissima scelta tra cibo, vino e birra.

Tutti i venerdì il frutteto ospita invece “Griglia e Balla”: si comincia con una grigliata tra gli alberi di FICO e si continua con una serata tutta da ballare grazie a due diverse aree musicali all’aperto dedicate a musica latino-americana e alla musica dance.

L’appuntamento fisso del sabato è infine il FIC-NIC nel frutteto, che dalle 19:00 alle 22:00 accoglierà famiglie e amanti di aperitivi bucolici tra cestini di vimini, le classiche tovaglie a quadretti e, ovviamente, uno sfizioso menu da godere sul prato accompagnato da un buon calice di vino.

In occasione della settimana di Ferragosto FICO vi aspetta con un’apertura straordinaria dall’11 al 21 agosto come alternativa per chi resta in città nel periodo clou dell’estate.