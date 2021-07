Fico, il programma di luglio tra quiz, animazioni e il gioco del mese

Gratuito per bambini sotto i 90 cm, 10 euro in cassa e 8 online

Luglio, il mese della frutta, si chiude con un fine settimana ricco di appuntamenti gustosissimi per tutti. Cosa ci riserva il parco tematico indicato come migliore destinazione dell'Emilia-Romagna? Ecco il calendario dell'ultimo fine settimana di luglio a Fico (sabato 31 luglio e domenica 1 agosto), con attrazioni e momenti di divertimento per tutta la famiglia:

QUIZ DEL BARATTOLO IN ARENA - dalle 12.00 alle 19.00. Il quiz parte ogni mezz’ora.

Durante i weekend in arena si svolge il Fico quiz live in collaborazione con Roboqbo. Tutti i visitatori saranno chiamati a rispondere ad alcune domande su confetture e marmellate, mentre faranno delle degustazioni. Solo chi indovina tutte le risposte avrà una dolcissima sorpresa.

ANIMAZIONE PER BAMBINI IN AREA GIOCHI (davanti a Jubatti) - dalle 11.00 alle 19.00

Un animatore sarà presente per coinvolgere i bambini e farli interagire con l’area giochi (twister, calcetto balilla, balla con me, salto in lungo, gioco dell’oca, beach volley ecc).

BABY DANCE IN AREA GIOCHI – ore 16:00

La Mascotte di FICO, con l’animatore dell’area giochi, faranno ballare tutti i bambini con la sigla di FICO.

GIOCO DEL MESE PER BAMBINI: PICCOLI PESCATORI – IN FRUTTETO – ore 15:00 e ore 18:00

I bambini saranno pescatori per un giorno e diventeranno protagonisti di una sfida epica nel frutteto di FICO. Chi, armato di un coloratissimo retino, sarà in grado di raccogliere il maggior numero di pesciolini e frutta?

