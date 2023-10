FICO Wine Experience: due giorni di degustazioni illimitate

A FICO Eataly World torna per la seconda volta un evento speciale dedicato agli appassionati del vino ma non solo: una porta aperta per scoprire tradizioni, sapori e storie dei produttori di tutta la penisola. A Bologna una due giorni (sabato 11 e domenica 12 novembre) per conoscere e degustare un’ampia varietà di vini: dai più tradizionali, fino ai più particolari, prodotti da cantine di nicchia. Il contorno è piacevole: dalle ore 20.00 intrattenimento musicale con dj set. L’ingresso al Parco è gratuito.

Per i lettori di BolognaToday un prezzo speciale per le “Degustazioni illimitate”: QUI (sul sito ShopToday) tutte le informazioni per lo sconto.