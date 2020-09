Fidati di te! impara ad amare e valorizzare ciò che sei. Conferenza gratuita

“Pensate a quello che avete anziché a quello che vi manca. Delle cose che avete scegliete il meglio e dopo riflettete su quanto duramente le avreste cercate se non le aveste avute”. Marco Aurelio



Avere fiducia nel proprio valore personale consente di affrontare sia i fallimenti che gli insuccessi. Significa avere una buona autostima, fattore fondamentale per mantenere il benessere personale. L’autostima si sviluppa dall’infanzia attraverso le persone che si prendono cura di noi, i genitori in particolare, che confermano il nostro valore personale e la nostra competenza attraverso amore incondizionato e approvazione. Queste esperienze positive precoci permettono di interiorizzare sentimenti di valore personale facendoci sentire liberi da fonti esterne per la conferma del nostro valore.

L’autostima, però, da adulti va coltivata come si fa con un giardino e richiede piccoli sforzi. Molte delle esperienze che ci fanno felici, come la salute, una relazione di coppia, il crescere una famiglia, il rispetto di sé non piovono dal cielo ma richiedono di doverci lavorare un po’. Ma ne vale la pena, se consideriamo l’effetto positivo dell’autostima sul benessere fisico e psicologico, sia sul breve che sul lungo termine, mentre denigrare se stessi peggiora la salute e le prestazioni.

Sappiamo che la mente è come una lente che modifica, deforma, amplia o distorce ciò che osserva. Per questo si può tendere a ingigantire i propri difetti, a sottostimare le proprie capacità. E’ importante, quindi, imparare a riconoscere questa lente e i suoi filtri se non ci permettono di volerci bene per come siamo. Quando si è in grado di riconoscere in modo realistico sia pregi che difetti, si è in grado di apprezzare i propri punti di forza e, nel contempo, impegnarsi per migliorare le proprie debolezze. Questo atteggiamento motiva all’azione, a perseverare nel raggiungimento di un obiettivo che interessa o in un’attività che appassiona.



Nell’incontro la dott.ssa Federica Morini in collaborazione con Milena Gadioli (pittrice) parleranno delle strategie utili a conquistare sicurezza in sé quali vivere con consapevolezza, accettare le parti di sé che non piacciono, sentirsi responsabili dei propri desideri e, quindi, del raggiungimento del proprio benessere.



La conferenza si terrà sulla piattaforma GoToMeeting

Per partecipare inviare una mail d'iscrizione a federicamorini@tiscali.it.

Entro 24h riceverai via email il link di accesso, scarica l'applicazione GoToMeeting per pc o smartphone.

All'ora indicata(preferibilmente 10 minuti prima), collegati, clicca sul link, poi sul tasto "apri go to opener" per accedere alla conferenza