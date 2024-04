Fidelio unlimited al Matis Club Bologna

Sabato 20 aprile 2024 serata più che speciale al Matis Club di Bologna. Sabato 20 aprile è infatti in programma al Matis Club il party Fidelio Unlimited, con la musica dei dj Gabriele Toma (main room, musica tech house) e Deborah Forti (berlin room, musica hard techno), scenografie ad animazione ispirate alla trasgressione, quest’ultima declinata all’insegna dell’eleganza. Fidelio è un party bolognese nato nel 2021, che arriva al Matis nella sua versione Unlimited, ovvero nella sua versione più speciale e si ispira ai party berlinesi e al film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. L’ingresso è riservato ad un pubblico maggiorenne, previa registrazione a questo link: https://eventi.musicrestart.it/cltokj98w0008jv089ru5jqhe



Il Matis Club di Bologna è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita, A-Live e 90 Wonderland, mentre il privè Mix propone dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità. Come sempre di livello, infine, gli special guest che si alternano al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre.