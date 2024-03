Fiera del disco: un "paradiso" per collezionisti e appassionati

Sabato 9 e domenica 10 marzo 2024, al Palasavena di San Lazzaro di Savena, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. 150 Espositori in esclusiva, attentamente selezionati da Ernyaldisko. Per una full immersion tra i vinili a 33, 45, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Non mancherà materiale promozionale, gadget, e memorabilia. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Eventi in programma:

Con l’occasione Artis Records alle ore 11:00 di Sabato 9 Marzo nell’area eventi presenterà il cofanetto OA48 degli Opus avantra . Un box cartonato contenente: 5 vinili 12’ colorati con la nuova formula Artis Color Full Collector accompagnati ognuno dal proprio cd rimasterizzato, 1 cd audio dei live raccolti dal 1974 al1995, 2 ristampe in formato originale a 7’ di Allemanda e Il Pavone, 1 dvd del live in Tokyo del 2008, 1 poster da collezione a tre ante del Manifesto Opus Avantra (reso pubblico e stampato per la prima volta in formato originale 30 x 90 cm), una stampa fotografica firmata dai 2 musicisti fondatori Donella Del Monaco ed Alfredo Tisocco, una spilla celebrativa e il booklet di 44 pagine con la storia del gruppo raccontata dai musicisti coinvolti nei vari dischi, impreziosito da foto e documenti ritrovati dai vari archivi, meticolosamente commentati dai fondatori e dal primo produttore Renato Marengo.

Sabato 9 Marzo alle ore 17:00 sarà presentato il disco “Squadra antimafia”. Nell’immensa discografia dedicata ai Goblin, un vuoto enorme, incolmabile, è da sempre stato rappresentato dalla colonna sonora del film Squadra Antimafia, una partitura che abbiamo cercato per anni ma che purtroppo è andata perduta. In questo progetto vengono coinvolti dei musicisti veterani della scena prog e funky nostrana, i Girodivite, e messa in cantiere la registrazione ex novo di questa clamorosa colonna sonora.

Domenica 10 Marzo ore 17:00 si terrà la presentazione del doppio vinile a tiratura limitata di "Biba Band Live", un progetto fondato da Faso, Paolo Costa, Alex Baroni e Maxx Furian.

La Biba Band, nata dalla passione condivisa per i Weather Report, si è evoluta nel tempo diventando un collettivo aperto con la partecipazione di numerosi musicisti di grande esperienza.

Fanno parte del progetto grandissimi musicisti della scena musicale italiana tra cui spiccano i nomi di Stefano Bollani (piano), Elio (voce, flauto), Faso (Basso), Max Furian (batteria), Roberto Cecchetto (chitarra), Massimo Greco (tromba), Bebo Ferra (chitarra) e Francesca Tourè (voce).

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova con l’intento di divulgare la passione per la musica in vinile. E’ un progetto culturale portato avanti dai due fondatori Marco e Carmen, entrambi legati da una grande passione per la musica e il vinile.

Ernyaldisko negli anni cresce e si espande, oggi, oltre al Records Shop in Via Galata, ai temporary shops sparsi per l’Italia e allo shopping online dove è possibile acquistare vinili, cd e memorabilia originale è attivo il progetto organizzativo delle “Fiere del Disco”, un progetto che abbraccia l’Italia nella sua interezza da Nord a Sud.

La 10° Fiera Internazionale del Disco di Bologna vi aspetta dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Sabato 9 e Domenica 10 Marzo 2024, presso il Palasavena di San Lazzaro di Savena.

Ingresso al Pubblico Gratuito!