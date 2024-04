Fiera del fumetto di Bologna: appuntamento sotto la tettoia Nervi

Bologna è Fumetto, quello che ha accompagnato generazioni di lettori, e la nostra città è sempre stata grande protagonista, sin dai primi eventi a Palazzo Re Enzo. Ora è tempo per Piazza Lucio Dalla di ospitare questa storica manifestazione: il 13 e 14 aprile torna infatti la tradizionale Fiera del Fumetto organizzata da Kolosseo Aps.

Oltre 30 anni di fiere, da quando Spider-Man era ancora l’Uomo Ragno, con Tex, Zagor, Dylan Dog, Diabolik e tutti gli eroi preferiti da almeno tre generazioni di appassionati, e con Magnus, Pratt, Bonvi ed i più grandi maestri del fumetto mondiale.

Una storia lunga decenni, fino ad arrivare ad oggi, con l’affermazione globale dei manga e le vendite da record delle graphic novel.

Tutto questo - e molto altro - si potrà trovare sotto la Tettoia Nervi. Fumetti per collezionisti, appassionati e semplici curiosi, ma anche figurine, grazie alla presenza di diversi espositori e alla collaborazione con Associazione Figurine Forever, che per l’occasione organizzerà un punto scambi per le collezioni attualmente in edicola, chiamando all'adunata appassionati di tutte le età.

Sempre dal mondo figurine continuano poi le celebrazioni per lo scudetto del Bologna 63/64 e saranno inoltre presentate nuove figurine solidali Celebrative Sticker dedicate ai campioni rossoblu di 60 anni fa, in collaborazione con Bologna FC.



Il 13 e 14 aprile, la Fiera del Fumetto di Bologna è solo in Piazza Lucio Dalla, dalle 10 alle 18, ingresso gratuito.