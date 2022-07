74a Fiera del Libro a San Matteo della Decima

San Giovanni in Persiceto

Da mercoledì 20 a martedì 26 luglio presso il parco della Scuola dell’infanzia “Sacro cuore” di Decima, in via Cento 196, in occasione della Festa di Sant’Anna la Parrocchia di San Matteo della Decima, con il patrocinio del Comune di Persiceto, organizza la 74ª Fiera del Libro. La Fiera, oltre alla tradizionale esposizione e alla vendita di libri, propone servizio bar e stand gastronomico, lotteria, visite guidate, esposizioni, spettacoli musicali, incontri letterari e cerimonie religiose.

Libri, narrazioni, incontri, celebrazioni religiose, ma anche gelati, granite, gnocchi, patatine fritte, ricchi premi e tante altre specialità: ecco le principali attrattive della “Fiera del Libro di Decima” che, giunta alla sua 74ª edizione, sarà allestita come di consueto nel parco della scuola dell’infanzia “Sacro cuore” (via Cento 196), in occasione della Festa di Sant’Anna.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 20 luglio alle ore 19 in presenza degli organizzatori e dell’assessore comunale alla cultura Maura Pagnoni; alle ore 21, l’associazione “Amici del Sacro Cuore” proporrà la Tombola per bambini presso la tensostruttura mentre alle ore 21.15, Noemi Scagliarini & Omar Bortolacelli presenteranno il libro: “Saisei, La rinascita del sognatore.” presso il giardino della casa del catechismo. Durante la serata si terrà inoltre “Compra un libro, ne ricevi uno a sorpresa in omaggio”, a cura della Biblioteca Comunale R. Pettazzoni di San Matteo della Decima.

Il programma proseguirà poi fino a martedì 26 luglio con una ricca offerta di eventi (vedi programma dettagliato sotto, giorno per giorno). Ogni sera è prevista l’apertura dello Stand gastronomico (prenotazioni per l’asporto al 388 3467935 per le serate dal 20 al 25 compreso) e dello Stand dei libri. Il campanile della Chiesa sarà inoltre aperto con possibilità di visita nelle serate del 20, 22 e 26 luglio (prenotazione gradita al 3703132059).

Programma dettagliato da giovedì 21 a martedì 26 luglio

Giovedì 21 luglio

Ore 19.00, Apertura della festa

Ore 21.00, “I giovani raccontano: cammini educativi e formativi nella nostra comunità” presso ex campi da bocce

Raduno ed esposizione di Vespe Storiche a cura del Vespa Club di San Giovanni in Persiceto.

Venerdì 22 luglio

Ore 19.00, Apertura della festa

Ore 20 45, Mara Munerati presenta il libro: “Le cose che restano”

Ore 21.30, The Shameless reunion in concerto presso campo da calcio.

In questa serata sarà attivo “Compra un libro, ne ricevi uno a sorpresa in omaggio” a cura della Biblioteca Comunale R. Pettazzoni di San Matteo della Decima.

Sabato 23 luglio

Ore 19.00, Apertura della festa

Ore 21.15, Giuliano Guzzo presenta il libro: “Grazie a Dio. Come la fede promuove la civiltà, il progresso, la pace, la famiglia e la salute” in collaborazione con il circolo culturale GK Chesterton di S. Giovanni in Persiceto presso giardino della casa del catechismo.

Domenica 24 luglio

Ore 18.00, Aperitivo curato dal gruppo Giovani della parrocchia con Dj Set

Ore 19.00, Apertura della festa

Ore 21.15, “10 anni dal Sisma dell’Emilia”. Morena Festi presenta il libro: “Frammenti di noi” insieme ad un membro della protezione civile locale. Modera, G. M. Rusticelli presso giardino della casa del catechismo.

Lunedì 25 luglio

Ore 19.00, Apertura della festa

Ore 21.15, Recicantabuum presenta: “Tanto pe’ cantà” show musicale.

Martedì 26 luglio

Ore 19.00, Santa Messa nella festa di S. Anna

Ore 20.00, Apertura della festa