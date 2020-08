Fiera di San Michele: la festa storica di Monghidoro

Fiera di San Michele: l'appuntamento storico di Monghidoro. Appuntamento il 27 settembre 2020.

Dal 1592 la Fiera storica di Monghidoro. Bancarelle per le vie del paese, dalle ore 8.00 al tardo pomeriggio.

Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.

Monghidoro | 331 4430004