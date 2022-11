Già tempo di Fiera di Santa Lucia? Le casette ci sono già, presto l'apertura

E' già Natale? Siamo solo agli inizi di novembre, ma passare in Strada Maggiore e vedere già le casette di legno della Fiera di Santa Lucia è un po' un tuffo al cuore che profuma di torrone e brigidini. L'allestimento del mercatino è iniziato ed è sotto gli occhi di tutti: l'apertura ufficiale del tradizionale evento natalizio è fissato per l'11 novembre, per proseguire come da tradizione fino al 26 dicembre con orari 9-20. Non sarà il solo, lo sappiamo bene: c'è la fiera di via Altabella e anche il bellissimo mercatino francese di Piazza Minghetti. Ma sulla costellazione di appuntamenti dedicati al Natale ci sarà tempo di parlare, d'altro canto è passato (quest'anno più che mai) un attimo dalla maglietta a maniche corte alla giacca di lana.