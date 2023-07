Fiesta del Teatro Due Mondi in scena a Bologna, in Piazza dei Colori

Venerdì 21 luglio lo storico spettacolo Fiesta del Teatro Due Mondi sarà in scena in Piazza dei Colori, a Bologna, nell’ambito del Festival Fuori dagli Sche(r)mi di Periferia a cura di LegÀmi Compagnia teatrale.

«Uno spettacolo itinerante che trasforma le strade in una festa di ambiente sudamericano. Ritmi di tamburi, personaggi alti tre metri con volti di cartapesta, colorati costumi rattoppati, bandiere e fischietti, fuochi riempiono le piazze, le strade e i vicoli delle città»: Alberto Grilli, regista del Teatro Due Mondi introduce Fiesta, storico spettacolo che, a pochi giorni da un intenso tour in Norvegia sarà in scena in Piazza dei Colori.