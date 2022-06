Giornate Europee dell’Archeologia 2022: "Figli delle stelle. Etruschi sotto gli astri"

Lo sai che il disegno del cielo e le strade di un'antica città si incontrano proprio a Marzabotto?



Sabato 18 giugno alle 19.30 potrai partecipare ad un'attività progettata appositamente per le Giornate Europee dell’Archeologia 2022 dal Museo Nazionale Etrusco, Dipartimento DISCI e Fondazione Golinelli.

Insieme scopriremo che un astrofisico ed un archeologo possono avere molti argomenti in comune e che le stelle sono più vicine di quanto possiamo immaginare.



L’esperienza, rivolta ad adulti e bambini dai 7 anni in su, ha la durata di un’ora circa ed è prenotabile via mail a questo indirizzo: drm-ero.prenotazionikainua@beniculturali.it



L’iniziativa è inserita all’interno delle Giornate Europee dell’Archeologia 2022, nate su iniziativa dell'Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia e gestite per l’Italia dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.