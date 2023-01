"Figucon": a Bologna l'appuntamento dedicato a tutte le figurine del mondo

Figucon 2023, l'appuntamento dedicato a tutte le figurine del mondo ritorna all'Estragon Club di Bologna nella sua 10° edizione domenica 15 gennaio 2023. Saranno presenti oltre 40 espositori da tutta Italia all'evento più atteso dagli appassionati e grandi collezionisti di Figurine di tutta Europa.

Una giornata unica dove sarà possibile trovare album completi, figurine sfuse, rookie, card: figurine che da tutte le parti del mondo narrano attraverso le immagini cento anni di cultura, di sport e di avvenimenti sociali.

Al Figucon di quest'anno confermata l'area scambi che raddoppia, rispetto alle edizioni precedenti, l'area "Free zone" per scambiare liberamente le figurine tra collezionisti ed il Punto Figurine dove poter scambiare 2x1 le collezioni attualmente in edicola con lo staff di Figurina Per Sempre.Confermata anche l'area Subbuteo, in collaborazione con i campioni d'Europa Bologna Tigers.

Grande novità di questa decima edizione di Figucon è l'area games realizzata in collaborazione con ABC Cards & Games, all'interno anche un'area shop ed un'area demo per giocare con le card di Pokémon e Magic-The Gathering.

Mentre nell'adiacente Bar della Figurina sarà possibile partecipare al GIANGIQUIZ condotto da Gianluca Roncato e dall'attrice Valentina Neri. Rispondendo a domande su figurine legate a calciatori, animali e arte, sarà possibile vincere bustine di figurine messe in palio in collaborazione con Amici Cucciolotti - Pizzardi Editore e Artonauti - WizArt Edizioni.

Al Bar della Figurina sarà presente anche Paolo Mengoli, protagonista di tante figurine negli anni '60 e '70, portiere della Nazionale Cantanti.

Presso lo stand di Figurine Forever sarà possibile trovare tutte le figurine solidali autoprodotte, oltre 200.000 figurine in lotti raccolte con il progetto "Adotta con la Figurina", oltre 100 SolidAlbum e tanto altro. Sarà anche possibile tesserarsi all'Associazione per l'anno 2023 ed acquistare la maglietta FIGUCON a tiratura limitata.

Al FIGUCON 2023 Prosegue inoltre la collaborazione tra Figurine Forever ed Amnesty International , con lo scopo di sensibilizzare, ricordare, promuovere le iniziative che l'organizzazione per i Diritti Umani porta avanti in Italia e nel mondo. All'evento del 15 gennaio Figurine Forever presenterà in anteprima la figurina solidale Fumetto Card #32 in memoria di Sahar Khodayari, sarà presente la fumettista Chiara Raimondi, autrice della figurina .

Sahar era una giovane piena di vita, tifosa dell'Esteghlal FC di Teheran. Ma il regime iraniano non permette ancora alle donne di andare allo stadio. Per vedere giocare la squadra del cuore, allora, Sahar si traveste da uomo e tenta di introdursi di nascosto allo stadio Azadi, ma viene scoperta e arrestata.

Per protesta Sahar decide di darsi fuoco, un gesto rivoluzionario che le è costata la vita: quell'ultimo appassionato grido per contrastare la negazione dei diritti delle donne da parte del regime iraniano.

Sahar oggi rinasce come Blue Girl, la ragazza in blu, come il colore della maglia dell'Esteghlal. #bluegirl farà il giro del mondo.

Autrice dello splendido disegno, che riprende una celebre foto di Blue Girl, è la giovane fumettista Chiara Raimondi, apprezzata recentemente all'opera con la biografia a fumetti di Rigoni Stern (edizioni Becco Giallo).

Il FIGUCON 2023, che cade esattamente nel giorno del suo compleanno, è dedicato alla memoria di Carlo Castellani, bomber dell'Empoli Calcio, deportato ed ucciso a Mathausen.

A lui sarà dedicata prossimamente una figurina solidale Celebrative Sticker, a sostegno di ANED Ass.ne Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti.

All'ingresso di Figucon, per ogni persona pagante, sarà distribuita una figurina solidale, saranno inoltre distribuiti in omaggio album di Amici Cucciolotti 2023 e Artonauti 4 - L'anello di Re Salomone, grazie alla collaborazione con gli editori Pizzardi e WizArt (fino ad esaurimento scorte). In collaborazione con Porta Pazienza sarà possibile gustare l'ottima pizza sociale della cooperativa anti mafie di Bologna.

FIGUCON è solidarietà. L'evento è a sostegno di:

Campagna "Adotta con la Figurina"

Amnesty International

Madabimbi Onlus - Madagascar

Porta Pazienza

Cucine Popolari - Bologna

Istituto Nazionale Tumori - Milano

FIGUCON 10° EDIZIONE

Estragon, Bologna - Domenica 15 gennaio 2023

Orario apertura 10.30



www.figurineforever.com

Come arrivare https://www.estragon.it/it/contacts