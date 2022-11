Dal 19 novembre 2022 al 12 marzo 2023 la mostra "Verità e illusioni". Figure in cera del Settecento bolognese al Museo Davia Bargellini.

La mostra, curata da Massimo Medica, Mark Gregory D’Apuzzo, Ilaria Bianchi e Irene Graziani, si configura come il primo evento espositivo organicamente incentrato sulla ritrattistica in cera realizzata in ambito bolognese durante il Settecento. Espressione artistica scarsamente indagata dal circuito accademico, proprio nel capoluogo emiliano, durante il XVIII secolo, la produzione scultorea in cera ebbe un ruolo di primaria importanza godendo di fortuna e apprezzamento da parte di una committenza per lo più ecclesiastica e nobiliare.

Promossa dai Musei Civici d’Arte Antica di Bologna in collaborazione con il Museo di Palazzo Poggi afferente al Sistema Museale di Ateneo | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l’esposizione intende far conoscere al pubblico e rivalutare in una giusta prospettiva l’indubbia qualità di quanto ancora sopravvive di questa produzione.

A partire dal nucleo di opere conservato al Museo Davia Bargellini, il progetto espositivo traccia un dettagliato panorama dell’officina ceroplastica a Bologna riunendo per la prima volta 18 opere, di cui 16 figure in cera e 2 terrecotte, presenti in raccolte museali ed edifici di culto cittadini, potendo inoltre godere del prestito di pezzi appartenenti a collezioni private.

Visite guidate:

sabato 19 novembre 2022 h 16

sabato 3, 17 dicembre 2022 h 16

sabato 14, 28 gennaio 2023 h 16

sabato 4, 18 febbraio 2023 h 16

sabato 4, 11 marzo 2023 h 16

Ingresso: gratuito