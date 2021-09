“Openings/Sguardi oltre il limite”: la proiezione alla Rocca di Imola

Alla Rocca Sforzesca di Imola, lunedì 6 settembre, è in programma la proiezione di “Openings/Sguardi oltre il limite”, un film per riflettere sul concetto di soglia, di apertura e relazione tra interno ed esterno, in termini architettonici e non solo.

Il film documentario di Francesca Molteni e Mattia Colombo, scritto con Roberto Bosi e prodotto da Edilpiù in occasione dei suoi 40 anni di storia, è un viaggio lungo la Via Emilia, una lunghissima soglia tra due sponde della stessa regione, che propone diverse testimonianze e riflessioni di tanti personaggi su questo concetto. Tra questi c’è anche Raoul Casadei, l’istrione che ha fatto della Romagna un vero e proprio “stato d’animo”, oltre agli architetti Alvaro Siza, Cino Zucchi e Alfonso Femia, il fotografo Guido Guidi, gli sportivi Andrea Stella e Davide Cassani e la presidente di Emergency Rossella Miccio.

Affrontando il tema della soglia, in termini immateriali, quasi “spirituali”, il film indaga lo stretto rapporto tra arte e vita, tra necessità e sforzo creativo, tra filosofia e pensiero civile.

Per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione, in quanto i biglietti sono nominali, al seguente link: https://www.proviaggiarchitettura.com/proviaggi_eventi/openings-sguardi-oltre-il-limite-2/

I biglietti verranno inviati via mail il giorno stesso dell’evento.

Per i progettisti che parteciperanno verranno riconosciuti 2 crediti formativi professionali.



Nel rispetto delle attuali normative anticontagio, è obbligatorio essere in possesso del greenpass che verrà controllato all’ingresso insieme al biglietto.

La Rocca Sforzesca si trova in Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, Imola.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...