Gennaio al Cinema Modernissimo: tutti i film del mese

Così come ci racconta il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli "Sono due figure sbalorditive a illuminare il programma del Modernissimo di gennaio, Isabella Rossellini e Louis Garrel; due figli d’arte, entrambi baciati dalla bellezza, ma capaci, attraverso il lavoro, la ricerca e l’ironia, di superare il rischio di diventare icone trovando una propria lingua autoriale libera, chiara, personale.

Isabella Rossellini appena nata è già una star: in fasce è, con sua sorella gemella, sulle copertine di molte riviste e ci rimane tutta la vita. È figlia del regista che ha cambiato la storia del cinema e dell’attrice di maggiore successo dell’epoca Ingrid Bergman, due divinità che con la loro love-story avevano scandalizzato due continenti.

Louis Garrel, che ha appena compiuto quarant’anni e ha già alle spalle una carriera intensissima, è figlio del regista Philippe Garrel e di Brigitte Sy, anch’essa attrice e regista; suo nonno Maurice e il suo padrino Jean-Pierre appartengono al pantheon degli attori francesi. A sei anni suo padre lo fa esordire come attore e a diciannove, grazie a Bernardo Bertolucci e ai suoi Dreamers, assurge nell’olimpo delle star internazionali, status che manterrà negli anni, interpretando ruoli sempre diversi e mai scontati, da Patrice Chéreau a Robespierre, da Luigi XIII a Dreyfus, da Godard a Jacques de Bascher (amante di Yves Saint Laurent), diretto da cineasti del valore di Maïwenn, Arnaud Desplechin, Christophe Honoré, Bertrand Bonello, Michel Hazanavicius, Valeria Bruni Tedeschi, Xavier Dolan, Woody Allen, Greta Gerwig, Roman Pola?ski, Pietro Marcello.

Nel programma anche l’omaggio a Michael Haneke e a Quentin Dupieux, due autori tanto lontani quanto unici: uno è il regista della radicalità, quello che forse meglio di ogni altro ha mostrato la violenza cieca e insensata degli esseri umani e della società; l’altro, musicista di successo con lo pseudonimo Mr. Oizo, autore al cinema di commedie nere, sgangherate, corrosive, che mettono al centro la grande protagonista del nostro presente, l’idiozia. Se Haneke ha già ottenuto grandi riconoscimenti, lo stesso non si può dire di Dupieux, come sovente accade a chi pratica la commedia, ma i suoi film sono già per molti oggetto di culto. Al suo ultimo lavoro, Yannick, che ha fatto impazzire i “Cahiers du cinéma”, dedichiamo diverse proiezioni della nostra nuova fascia delle ore 13, Un’ora sola.

Accanto a questi indipendenti, proseguiamo l’omaggio ad Ozu, il più classico dei cineasti giapponesi, così puro da farci sentire vicina una cultura lontana e complessa. Grazie all’uscita nelle sale della versione restaurata di Dreamers, replichiamo Ladro di cinema, l’omaggio cinefilo a Bernardo che Giuseppe Bertolucci, allora presidente della Cineteca, aveva curato nel 2003 in occasione dell’uscita

in sala di quello che sarebbe stato l’ultimo grande successo del fratello.

Completano il cartellone di gennaio le prime visioni del Lumière, con il capolavoro Poor Things di Yorgos Lanthimos, una selezione dei migliori film di recente uscita, l’avvio delle celebrazioni per i sessant’anni di “Vogue”, le lezioni di Roy Menarini e Michele Smargiassi, l’omaggio ai film che compiono quarant’anni e uno sguardo ad alcuni classici del cinema italiano. C’è stato un tempo in cui film come Miseria e nobiltà o Il federale sembravano impossibili da programmare in una sala cinematografica, vampirizzati dalla televisione. Uno

dei più evidenti miracoli dell’avvio del Modernissimo sembra essere il ritorno del pubblico per i film italiani del passato. E non possiamo che esserne felici".

Ecco alcuni dei film in programma:

Il Cinema Ritrovato al cinema

THE DREAMERS – I SOGNATORI

(The Dreamers, GB-Francia-Italia/2003) di Bernardo Bertolucci (109’)

Struggente ritratto di giovinezza cinefila firmato da Bernardo Bertolucci. Sullo sfondo della Parigi sessantottina, tre ventenni (Louis Garrel, Eva Green e Michael Pitt), voraci di film e di vita, imparano ad amare seguendo l’esempio dei grandi capolavori della storia del cinema. “Il film è diretto più ai giovani, che allora non c’erano. Vorrei avere una macchina del tempo per poterli condurre in quell’epoca. Nel ’68 c’erano tante emozioni: un mix di cinema, sesso, rock’n’roll, le prime canne e poi, ovviamente, la politica” (Bernardo Bertolucci).

Restaurato in 4K nel 2023 da Cineteca di Bologna in collaborazione con Recorded Picture Company sotto l’egida della Fondazione Bernardo Bertolucci

Dal 1° al 30 gennaio



SAINT LAURENT

(Francia-Belgio/2014) di Bertrand Bonello (150’) Vita del grand couturier Yves Saint Laurent (Gaspard Ulliel) tra il 1967 e il 1976; decennio di grande fortuna creativa ma segnato dall’amore tossico e distruttivo per il dandy Jacques de Bascher (Louis Garrel). “Bonello approccia il suo personaggio con una forza radicale. Per nulla interessato a musealizzare l’artista, lo inserisce in una tensione tra passato e presente, vincendo l’entropia del tempo, […] aprendo la (sua) storia a uno sviluppo verticale e cercando

oltre le condizioni e le ragioni di un uomo” (Marzia Gandolfi).

Dom 21 h 10.00



FUNNY GAMES

(Austria/1997) di Michael Haneke (103’)

“La televisione ha ucciso la realtà”, proclamava Jean Baudrillard nel 1996, e appena un anno dopo Michael Haneke realizzava una versione attualizzata e sarcastica di Arancia meccanica per proiettarsi in avanti e dimostrare che, se la televisione era il mandante, i videogame stavano eseguendo alla perfezione. Delitto perfetto: senza movente e senza senso. Per puro piacere. Compiuto con freddezza e precisione assoluti. Un film grottesco e iperrealista che somiglia paurosamente a uno dei tanti casi di cronaca di ordinaria violenza giovanile. Haneke prova a immaginare come si può raccontare dall’interno – dalla percezione dell’assassino – un atto di mostruosa crudeltà. Riuscendoci perfettamente e regalando allo spettatore uno degli horror/thriller più radicali di fine millennio.

Gio 25 h 22.30, Mar 30 h 22.30

IL MALE NON ESISTE

(Aku wa sonzai shinai, Giappone/2023) di Ryusuke Hamaguchi (106’)

Dopo l’Oscar per il miglior film straniero vinto nel 2022 con Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi torna dietro la macchina da presa per raccontare l’opposizione di un intero villaggio, situato tra i boschi intorno a Tokyo, alla costruzione di un camping di lusso. “Il vero obiettivo del film è riuscire a trasmettere allo spettatore, in una maniera quasi fisica, il piacere e l’incanto di un rapporto panico con la Natura, la cui rottura sarà all’origine del sorprendente e misterioso dramma finale” (Paolo Mereghetti). Gran Premio della Giuria a Venezia 2023. Dom 28 h 18.00, Lun 29 h 20.00

L GRANDE LEBOWSKI

(The Big Lebowski, USA/1998) di Joel e Ethan Coen (117')

Il grande Jeffrey ‘Dude’ Lebowski, un reduce di giuste battaglie. Un eroe dei nostri (altri) tempi. Molto di più: un’icona di stile, con le sue camicie hawaiane, i bermuda, i sandali, e quella stazza debordante e filosofica, la malinconica coscienza di trovarsi sempre altrove rispetto al senso delle cose (che comunque non esiste). Lebowski è un Marlowe post-hippy, cinico quanto basta a salvarsi la vita, fedele ai propri principi etici ed estetici, incline a certi sogni lisergici. (pcris)