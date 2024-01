ART CITY 2024 | Cinema: tutti i film in programma al Modernissimo per la settimana dell'arte

La Cineteca di Bologna prosegue la sua indagine sui rapporti tra il cinema e le arti visive, promuovendo in occasione di Arte Fiera e nell'ambito di ART CITY, da giovedì 1 a domenica 4 febbraio al Modernissimo (e una proiezione al Lumière) la rassegna ART CITY Cinema. Molti i ritratti d’artista: dal Guercino con il suo profondo legame con la natia Cento a Nam June Paik, padre delle videoarte; dal “ritratto privato” dell’eccessivo e controverso Jeff Koons all’immersivo omaggio di Wim Wenders all’opera audace e sovversiva di Anselm Kiefer (doppia proiezione in anteprima e in 3D); dal poetico viaggio nell’immaginario dell’architetto Carlo Scarpa a uno dei migliori biopic d’artista degli ultimi decenni, il Van Gogh di Julian Schnabel nella vibrante interpretazione di Willem Dafoe.

Lo street artist JR torna a stupirci con i suoi celebri giganteschi ritratti fotografici raccontandoci la sua esperienza con i detenuti del carcere di Tehachapi. E poi il film di Manuela Teatini dedicato al gallerista Massimo Minini e un omaggio a Eugenio Riccòmini, scomparso lo scorso dicembre, insuperabile e appassionato cantore delle bellezze artistiche della nostra città, con La piazza narrata e Dai Carracci a Morandi.

In cartellone, sempre al Modernissimo, anche la lezione di Paolo Mereghetti su Quarto potere di Orson Welles, in occasione della mostra Cinema, cinema amore mio! Tavole e disegni di Marco Raparelli, a cura di Ex Elettrofonica, allestita alla Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna, che espone le tavole originali delle illustrazioni animate utilizzate nelle Lezioni di cinema di Paolo Mereghetti per Rai Cultura e disponibili su RaiPlay. I disegni raccontano tutti gli aspetti del fare cinema – dall’ideazione del soggetto al ruolo regista e degli altri componenti della troupe, al pubblico, ai luoghi delle riprese e della fruizione, alla promozione – con chiarezza e fulminea capacità di sintesi.

In ricordo di Eugenio Riccòmini

DA CIMABUE A MORANDI (Italia/2015) di Giovanni Mazzanti (120’)

Incontro con Giovanni Mazzanti e Milena Naldi

Seguendo la traccia dei fondamentali scritti del maestro Roberto Longhi, Eugenio Riccòmini, “adorabile genio della divulgazione artistica” (Giovanni Mazzanti), ripercorre quattro secoli di pittura bolognese, da Cimabue ai Carracci – la stirpe di artisti che giocò un ruolo cruciale nel passaggio dal tardo manierismo al barocco – a Giorgio Morandi, forse l’artista italiano più influente del secondo dopoguerra, che lo stesso Riccòmini conobbe e frequentò.

IL PADIGLIONE SULL’ACQUA (Italia-Paesi Bassi-GB/2023) di Stefano Croci e Silvia Siberini (77’)

Incontro con Stefano Croci, Silvia Siberini e Marco Filippucci, presidente dell’Ordine degli Architetti

Un viaggio, estetico e poetico, nell’immaginario dell’architetto Carlo Scarpa e nella sua passione per il Giappone, un universo ispirazionale e il luogo dove mori? nel 1978, all’apice della sua carriera, ripercorrendo misteriosamente i tragitti del poeta errante Matsuo Basho. Attraverso le parole del figlio, di alcuni suoi collaboratori e del filosofo Ryosuke Ohashi, il documentario racconta la storia dell’artista e della sua ricerca del senso della bellezza.

TEHACHAPI (Francia/2023) di JR (92’)

Tehachapi è un carcere di massima sicurezza in California, dove lo street artist francese JR per tre anni ha sviluppato un programma di fotografia coinvolgendo i detenuti (ma anche familiari, secondini e persone sopravvissute a crimini). La sua arte, celebre per i ritratti fotografici di enormi dimensioni, trova qui nuove declinazioni: rappresentazione di gente comune; riqualificazione di non-luoghi; riabilitazione di persone che imparano a vedere in modo diverso se stessi. Per chiedersi se l’arte può davvero cambiare il mondo, e come possono cambiare le persone.

In ricordo di Eugenio Riccòmini

LA PIAZZA NARRATA – PARTE 1 (Italia/2023) di Giovanni Mazzanti (60’)

Il 26 agosto del 2001 di fronte a un pubblico di miglia di persone Eugenio Riccòmini, col suo consueto piglio affabulatorio, raccontò le meraviglie di Piazza Maggiore. Un occhio di bue illumina i diversi monumenti che si affacciano sulla piazza, mentre il professore ne descrive la storia, le architetture e le opere d’arte in essi contenuti.

GUERCINO, UNO SU CENTO (Italia/2023) di Giulia Giapponesi (52’)

Incontro con Giulia Giapponesi ed Eva Degli Innocenti (direttrice del settore Musei Civici di Bologna)

Commozione e meraviglia: gli occhi si incantano davanti ai dipinti del Guercino. Il film racconta arte e vita del pittore dei sentimenti, il maestro del Seicento la cui storia s’intreccia a quella del suo paese, Cento, a cui rimase sempre fedele. Un legame emerso con forza dopo il sisma del 2012, quando i centesi sono accorsi a salvare le opere del pittore e hanno deciso di spedirle lontano, fino in Giappone, per il bene dell’arte e in nome della solidarietà fra i popoli.

VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ (Van Gogh – At Eternity’s Gate, USA/2018) di Julian Schnabel (110’)

Introducono Valerio De Paolis e Gian Luca Farinelli

A oltre vent’anni da Basquiat, il regista e pittore Julian Schnabel torna a comporre un ritratto d’artista raccontando gli ultimi giorni della vita di van Gogh. Il soggiorno ad Arles, il ricovero, il rapporto con il fratello Theo e con l’amico e collega Gauguin. E, soprattutto, la pittura e la natura, vero cuore di un film che “riempie gli occhi con i suoi indimenticabili colori” (Paolo Mereghetti). Vibrante interpretazione di Willem Dafoe, Coppa Volpi a Venezia.

ANSELM – 3D (Germania/2023) di Wim Wenders (93’)

“Sono sempre rimasto colpito dall’immensa portata del suo lavoro che tocca storia, astronomia, filosofia, biologia, fisica e miti”. Dopo Il sale della Terra, Wim Wenders torna al documentario per omaggiare l’opera del sovversivo artista tedesco Anselm Kiefer. Passato e presente s’intrecciano per sfumare il confine tra film e pittura, creando un universo immersivo con il quale lo spettatore vive l’illusione di trovarsi all’interno dei luoghi che diventano set in movimento.

In ricordo di Eugenio Riccòmini

LA PIAZZA NARRATA – PARTE 2 (Italia/2023) di Giovanni Mazzanti (60’)

Il 26 agosto del 2001 di fronte a un pubblico di miglia di persone Eugenio Riccòmini, col suo consueto piglio affabulatorio, raccontò le meraviglie di Piazza Maggiore. Un occhio di bue illumina i diversi monumenti che si affacciano sulla piazza, mentre il professore ne descrive la storia, le architetture e le opere d’arte in essi contenuti.



MASSIMO MININI. THE STORY OF A GALLERIST (Italia/2019) di Manuela Teatini (68’)

Incontro con Massimo Minini e Manuela Teatini

Nel 1973 a Brescia è nato uno spazio speciale, un luogo d'ispirazione che ha raccolto opere d'avanguardia da ogni angolo del mondo. Il documentario mette insieme i pezzi di un’esperienza straordinaria, seguendo il multiforme impegno del suo eccentrico fondatore Massimo Minini, tra ricordi e riflessioni, fiere, performance, frammenti di vita quotidiana e mentre divaga con alcuni amici artisti tra i quali Roger Ballen, Anish Kapoor.

JEFF KOONS – UN RITRATTO PRIVATO (Italia/2023) di Pappi Corsicato (100’)

È uno degli artisti contemporanei più popolari, influenti e controversi. Erede di Andy Warhol, durante la sua carriera ha sperimentato nuovi approcci al readymade, testato i confini tra arte e cultura di massa, elevando al sublime il kitsch e il pop degli oggetti d’uso quotidiano. Attraversando quattro decadi e tre continenti, il docu-film ci conduce nella mente di Jeff Koons e del suo laboratorio creativo, tramite la voce dello stesso artista e dei suoi famigliari, ma anche di critici, studiosi e galleristi.

QUARTO POTERE (Citizen Kane, USA/1941) di Orson Welles (119’)

A seguire, lezione di Paolo Mereghetti in occasione della mostra Cinema amore mio! Tavole e disegni di Marco Raparelli

È una delle vette della storia del cinema per diversi motivi, che ben riassume il Mereghetti: “la scelta del soggetto, che mette in evidenza l’ambiguità del sogno americano; la struttura narrativa, tutta a incastri […]; l’innovazione tecnica, dovuta soprattutto al direttore della fotografia Gregg Toland, che ottenne una straordinaria profondità di campo; l’influenza esercitata sullo sviluppo del cinema (e della critica) per la sua forza nel sottolineare il ruolo centrale del regista, qui ‘autore’ nel senso pieno del termine”.

NAM JUNE PAIK: MOON IS THE OLDEST TV (2023) di Amanda Kim (109’)

Vita e opere del fondatore della videoarte, tra le personalità più influenti del Ventesimo secolo. Come un coro greco, storici dell'arte, contemporanei e amici ci parlano del lavoro di Paik, della formazione in Germania e dei fondamentali rapporti con Stockhausen e Cage e del suo contributo al movimento Fluxus. “La televisione è un mezzo dittatoriale”, sosteneva, con il potenziale di minare la democrazia, proprio come nazionalismo e la cieca fiducia nella tecnologia. Le risposte, spesso profetiche, di Paik a queste minacce emergono in numerose immagini d’archivio.